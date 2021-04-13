Сексуальна українська актриса одягнула жакет на голе тіло: гаряче фото 18+

Ти, мабуть, неодноразово бачив Ірину Сопонару. Вона не лише спокуслива актриса, а й зірка "Жіночого кварталу", яка не залишає нікого байдужим. Чого лише вартий профіль 34-річної красуні в інстаграмі. На своїй сторінці вона регулярно ділиться гарячими світлинами. Насолоджуйся порцією спокуси від Ірини Сопонару на Men 24!

Чарівна Ірина Сопонару спокушає кожним своїм постом у мережі. Але ця світлина по-особливому притягує увагу. І це не дивно, адже 34-річна актриса приміряла стильний жакет на голе тіло. Якщо ти дивився фільм "Атомна блондинка", то можеш зауважити, що вона нагадує Шарліз Терон. А це робить образ Ірини ще виграшнішим.

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"Ти зроблений з магії", – написала вона під постом.

Прихильники Ірини Сопонару захоплені її зовнішністю. Їм шалено подобається сміливий образ актриси, тож вони залюбки засипали її компліментами:

"Красуня! Супер";

"Який погляд. Шаленість, пристрасть, бажання";

"Дуже і дуже приваблива";

"Стиль і смак просто супер";

"Обожнюю тебе";

"Піджак був зайвим".

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Ірина Сопонару однозначно заслуговує на твій лайк. А якщо ти ще підпишешся на 34-річну актрису, то однозначно не пропускатимеш порцію гаряченького від неї!