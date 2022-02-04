Історичні бойкоти Олімпіад: хто та навіщо пішов на такий жорсткий крок

Під час Олімпіад іноді траплялося дещо таке, що залишало, можливо, найглибші відбитки. Відбитки в людській історії загалом та історії спорту зокрема.

Ось про кілька таких і розповімо сьогодні на Men 24. А саме – про два потужні бойкоти (1976 та 1980) через права людини та холодну війну.

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1976 – африканський бойкот

На Олімпіаді 1976 року в Монреалі, Канада, права людини були в центрі уваги. А все тому, що 22 країни Африки бойкотували змагання через участь там Нової Зеландії.

Річ у тім, що раніше того року Нова Зеландія відправила свою національну команду з регбі грати в Південну Африку, люди в якій жили в умовах апартеїду .

. Тобто, темношкірі та білошкірі свідомо та на державному рівні розділялися практично в усіх сферах життєдіяльності.

Бойкот 1976 року став першим в історії такого штибу та такого масштабу заходом.



Олімпіада у Москві засвідчила, що СРСР не так вже й поважають у світі / Фото mos.ru

1980 – альтернативна Олімпіада

1980 рік. Олімпіаду проводять у Радянському Союзі, у Москві. А проте триває холодна війна, і президент Сполучених Штатів Америки Джиммі Картер закликав союзників не відправляти свої збірні на ігри.

Навіщо? На знак протесту проти радянського вторгнення в Афганістан, яке почалося якраз у 1979.

У підсумку Штати не брали участі у тих Олімпійських іграх (як, скажімо, і Німеччина, Японія та багато ісламських країн), а замість цього влаштували альтернативні – Liberty Bell Classic у Філадельфії.

– Liberty Bell Classic у Філадельфії. Туди й приїхали спортсмени з країн, які підтримали бойкот змагань у СРСР.

Кремль того року планував показати світу "соціалістичні досягнення", але ця пропагандистська ідея провалилася – багато хто не бачив новітні "потьомкінські села", а хто й бачив, той не повірив.

Зрештою, СРСР залишалося жити тільки 10 років.