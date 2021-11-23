Для ефектного кадру Раффаелла Модуньйо знялася у відвертому білому купальнику. Він не лише виграшно підкреслює спокусливі вигини красуні, а й дає можливість вдосталь намилуватися її бюстом.
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Підписники моделі не стримували свого захвату. Вони буквально засипали Раффаеллу Модуньйо лайками, а також були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти приголомшлива";
- "Як завжди, чудова та неймовірна";
- "Чуттєва й дивовижна Раффаелла";
- "Від тебе неможливо відірвати погляду";
- "Найкрасивіша жінка у світі";
- "Яка ж ти сексуальна".
Раффаелла Модуньйо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Модуньйо
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Італійська модель Раффаелла Модуньйо однозначно заслуговує на твою уваги. Тож не полінуйся підписатися на неї. Це дозволить тобі регулярно насолоджуватися порцією спокуси у своїй стрічці в інстаграмі.