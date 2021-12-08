Зі своїми підписниками модель поділилася гарячими фото. На них Кара Дель Торо позує у велосипедках і піджаку на голе тіло. Не дивно, що захват від спокусливих кадрів не зміг втримати жоден, хто побачив їх.

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Ефектні світлини красуня зробила на фоні книжкового стелажа. Ми не до кінця переконані, що вона мала на увазі. Але точно знаємо, що від неї просто неможливо відірвати погляду. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які залишили під її постом:

"Така чарівна та сексуальна";

"Принцесо, у тебе просто бездоганне тіло";

"Я закоханий у тебе";

"Просто не можна бути такою ідеальною";

"Ніколи не зупиняйся. Публікуй більше таких фотографій";

"Красива та надзвичайно сексуальна";

"Тепер це моя улюблена бібліотека";

"Жінко, ну чому ти така приголомшлива?";

"Ти дуже і дуже мила";

"Відтепер я – твій найпалкіший фанат".



Гарячі фото Кари Дель Торо розбурхали підписників моделі / Фото з інстаграму Дель Торо



Гарячі фото Кари Дель Торо розбурхали підписників моделі / Фото з інстаграму Дель Торо

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Нам теж надзвичайно подобається Кара Дель Торо та те, що вона публікує в мережі. Тож було б дивно, якби ми не закликали тебе підписатися на красуню. Повір, на її сторінці регулярно з'являються кадри, які не залишать тебе байдужим.