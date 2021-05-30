Блогер продав картонний Lamborghini Avendator: отриману суму він передав до дитячої лікарні

Копії машин іноді можуть виявитися крутішими, ніж оригінали, на яких вони засновані. Хоча б через те, що невелика команда або всього одна людина вкладає у неї зусилля. І це, безперечно, один з таких випадків. Cardborghini – це картонна копія Lamborghini Aventador, зроблена для розваги та продана на аукціоні за 10 тисяч доларів.

Раніше у цьому році стало вірусним відео від влогера Девіда Джонса. Це був ролик, на якому він детально описав створення автомобіля своєї мрії – Lamborghini Aventador. Він сказав, що одного разу їздив на одному з них у Лос-Анджелесі і відтоді "не міг перестати думати" про нього. Тому він почав будувати свій власний автомобіль у Новій Зеландії.

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Зрозуміло, що ти не можеш просто побудувати собі Lamborghini, близький до оригіналу, але ти можеш спробувати. Для свого "гіперкара" Джонс вибрав картон і використовував модель паперового Lamborghini, який він знайшов у мережі. Він і його друг працювали над проєктом 2 з половиною тижні. Спочатку стояла картонна репліка Lamborghini Aventador, а потім машину перетворили на справжню версію.

Рухомий – термін відносний, оскільки картонна конструкція їздить на 20-дюймових велосипедних колесах з дуже простим рульовим механізмом. Підтримувалася вона за допомогою примітивної дерев'яної рами. По суті, це карт з пластиковим садовим кріслом, прикритим картонним кузовом. Початковий план полягав у тому, щоб встановити на нього двигун від електричного скейтборда. Але він був недостатньо потужним, тож Джонс вибрав "потужність Флінстоунів".

Дивися, як збирали картонний Lamborghini Avendator:

Cardborghini, як він би назвав своє творіння, рухається, коли ти відштовхуєшся ногами. Вона також отримала гальма, підроблений номерний знак з написом "HONDA", робочі двері та вікна. Усе для того, щоб проїхатися з вітерцем і максимальним комфортом.

Не дивно, що на аукціоні її продали за 10 тисяч доларів. Джонс розмістив оголошення, розраховуючи отримати близько 50 доларів. Виданню Stuff він розповів, що у нього не було місця в гаражі. Але не хотілося викидати своє творіння до смітника. Тож він вирішив продати його, щоб зібрати гроші для дитячої лікарні, де він також лікувався від раку.

На його подив, покупець запропонував йому 10 тисяч доларів. І хоч Джонс не знає, як відправити картонну копію Lamborghini Avendator, він дуже радий, що зміг зібрати таку суму для цієї чудової справи.

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