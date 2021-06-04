Катаріна Мазепа знається на тому, що найбільше подобається її підписникам. Тож вона часто – якщо не весь час – ділиться з ними відвертими світлинами. А нам це лише на руку, адже ми маємо можливість показувати тобі досконалі вигини австрійської моделі.

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Цим фото у спідній білизні Катаріна Мазепа вітала початок літа. Ми б теж не відмовилися від тепла, коли можна буде нарешті заховати куртку до шафи та не витягати її, наприклад, до листопада. Хай там як, але підписникам моделі шалено сподобався кадр, тож вони буквально засипали її коментарями та компліментами:

"Я люблю тебе";

"Грайливий настрій";

"Я втрачаю свідомість";

"Настільки красива, з приголомшливими очима";

"Привіт, сексуальна крихітко";

"Привабливий ангел";

"Ти настільки неймовірно приваблива";

"Ти стаєш красивішою з кожним місяцем";

"Дуже-дуже спекотно".

А й правда, на її сторінці в інстаграмі шалено гаряче. Тож ми рекомендуємо підписатися на Катаріну Мазепу, а також тримати десь з боку вогнегасник. Раптом знадобиться!

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