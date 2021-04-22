Коли намагаються завербувати: розпізнай шпигуна за прийомами маніпуляції

Ворожі розвідники на нашій території працюють постійно, а в умовах війни – так і поготів. Звісно, щоб здобути якусь таємну інформацію, вони намагаються вербувати на свій бік помічників.

Це справа непроста, і потребує спеціальних навичок. Бо ж шпигуни здебільшого вербують непомітно для самої жертви. А отже – майстерними маніпуляторами. Поговоримо сьогодні на Men 24, як їх розпізнати.

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Забагато деталей

Щоб маніпуляція щодо тієї чи іншої людини вдалася, шпигун буде збирати про неї всю можливу інформацію.

Від елементарної (дати й місце народження, національність, місце навчання і роботи, сімейний стан).

І до приватної (захоплення, звички, особливості поведінки).

Відстежує шпигун і всі можливі зв'язки потенційної жертви (дружні, родинні, а особливо – компроматні).

Виверти спілкування

Якщо з тобою заводить знайомство людина, про яку ти знаєш мало, а от вона про тебе знає підозріло багато – краще такого знайомства уникнути. Чи хоча б поставитися до нього

Компромат – метод дієвий, але застосовують його не так і часто. Простіших прийомів маніпулювання вистачає і без того. Ось, до прикладу, кілька вивертів спілкування, за допомогою яких шпигуни впливають на людську свідомість.

Перепитування

Це коли маніпулятор вдає, що не зрозумів, про що говорить об'єкт маніпуляції – і починає його перепитувати. Але при цьому вставляє слова, які можуть повністю змінити сенс сказаного.

Наприклад: "Думаєш, це погана ідея? А може в неї є таки якісь переваги?" Людина згадує переваги, і у такий спосіб начебто переконує саму ж себе до зміни точки зору.



Якщо ти знаєш методи маніпулювання, то зможеш їм і протистояти / Фото unsplash

Ігнорування й обгортання

Це коли маніпулятор прикидається, що йому нецікава розповідь співрозмовника. Що відбувається у такий момент? Жертва починає розпалюватися, прагнути привернути увагу, і непомітно для себе ж видає потрібну шпигуну інформацію.

Протилежністю цього методу є, скажімо так, обгортання. Це коли маніпулятор розігрує максимальну увагу до співрозмовника, потурає будь-яким його примхам, хвалить, "зазирає до рота" – буквально обгортає собою.

Емоції і логіка

Емоції – це головні інструменти маніпуляторів. Розвідники та іншого штибу шахраї намагаються простими маніпуляціями викликати сильні емоції – адже вони розкривають людину.

Потужний важіль отримає шпигун, якщо зможе викликати в об'єкта вербовки відчуття провини.

Посилити природне бажання допомогти ближньому.

Особливо ж потужно опір жертви вербування нейтралізує відчуття сорому.

Вихід один: за будь-яких обставин не дозволяй собі сильні емоції з чужими людьми. Для цього є рідні, близькі та друзі. Вони залюбки розділять з тобою і горе, і радість.

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