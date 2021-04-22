Коли намагаються завербувати: розпізнай шпигуна за прийомами маніпуляції

Джерело:24 канал
Ворожі розвідники на нашій території працюють постійно, а в умовах війни – так і поготів. Звісно, щоб здобути якусь таємну інформацію, вони намагаються вербувати на свій бік помічників.
Це справа непроста, і потребує спеціальних навичок. Бо ж шпигуни здебільшого вербують непомітно для самої жертви. А отже – майстерними маніпуляторами. Поговоримо сьогодні на Men 24, як їх розпізнати.
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Щоб маніпуляція щодо тієї чи іншої людини вдалася, шпигун буде збирати про неї всю можливу інформацію.
Компромат – метод дієвий, але застосовують його не так і часто. Простіших прийомів маніпулювання вистачає і без того. Ось, до прикладу, кілька вивертів спілкування, за допомогою яких шпигуни впливають на людську свідомість.
Це коли маніпулятор вдає, що не зрозумів, про що говорить об'єкт маніпуляції – і починає його перепитувати. Але при цьому вставляє слова, які можуть повністю змінити сенс сказаного.
Якщо ти знаєш методи маніпулювання, то зможеш їм і протистояти / Фото unsplash
Це коли маніпулятор прикидається, що йому нецікава розповідь співрозмовника. Що відбувається у такий момент? Жертва починає розпалюватися, прагнути привернути увагу, і непомітно для себе ж видає потрібну шпигуну інформацію.
Емоції – це головні інструменти маніпуляторів. Розвідники та іншого штибу шахраї намагаються простими маніпуляціями викликати сильні емоції – адже вони розкривають людину.
Вихід один: за будь-яких обставин не дозволяй собі сильні емоції з чужими людьми. Для цього є рідні, близькі та друзі. Вони залюбки розділять з тобою і горе, і радість.Загалом, із будь-якої людини шпигун може спробувати зробити маріонетку. Але якщо ти усвідомлюєш, хто і як тягне за ниточки – то можеш принаймні спробувати протистояти.
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