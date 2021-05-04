Кросфіт-спортсмен кинув виклик бійцю UFC Франсісу Нганну: відео божевільного поєдинку

У нещодавньому випуску серії "Фітнес з Франсісом" на своєму каналі чинний чемпіон UFC у надважкій вазі Франсіс Нганну провів несподіване тренування. Для нього він покликав Чендлера Сміта, котрий посів 6-е місце у CrossFit Games у цьому році. Тож нам дуже цікаво, чи зуміє боєць MMA обійти спортсмена-ентузіаста.

Поруч з Нганну Сміт визнає, що виглядає крихітним. Але це не перший випадок, коли він тренувався з кимось удвічі більшим за нього. Нещодавно він кинув виклик найсильнішому у світі Мартінсу Лічісу на CrossFit WOD, але цього разу не про це.

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Сміту кидають виклик, і він приймає запрошення Нганну приєднатися до нього на октогоні для боротьби. На щастя, у Сміта є певний досвід. Фактично, він спочатку зайнявся кросфітом як способом підтримки й доповнення своїх тренувань з боротьби. Однак спаринг з таким гігантом, як Нганну, незабаром стомлює його, і вони переходять до тренування з власною вагою.

Тренування з власною вагою

"Мета полягає в тому, щоб використовувати менше обладнання та спалювати калорії за допомогою тренувань, кардіо та сили, але з власною вагою," – каже Нганну.

Вони починають з виконання підходу з 10 берпі, 10 зворотних випадів і 10 підйомів на коробку. Потім вони знову повторюють ті ж рухи з власною вагою у підходах по 8, 6 і 4 рази.

Хоча багато людей не люблять берпі з очевидних причин – вони, як відомо, стомлюють, – і Сміт, і Нганну вважають їх одними зі своїх улюблених вправ з власною вагою.

Дивися на відео, як Нганну і Сміт виконували черговий виклик:

"Я думаю, що це дуже вибухово. Тому що тобі потрібно багато динаміки, щоб розтягнутися, повернутися та сісти. Це ніби працювати з усім одночасно. Тренування повинне бути складним, інакше це не тренування", – підкреслює Нганну.

Смітові шалено пощастило, що вони з Нганну не продовжили спаринг на октагоні. Хоча, будемо відвертими, нам було б значно цікавіше глянути саме на цей поєдинок, а не на виконання вправ. Хоча хлопці нас надихнули покликати у спортзал друзів і влаштувати один одному божевільний виклик.

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