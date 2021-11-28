На публікації, якою поділилася Ксенія Мішина, вона позує у спокусливому купальнику. Він не лише виграшно підкреслює розкішне тіло актриси, а й дозволяє помилуватися її декольте. Цими фотографіями можна милуватися цілу вічність, або цілу ніч.

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Не дивно, що підписники буквально у захваті від світлин красуні. Про це свідчать десятки тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них перед тим, як перейти до найцікавішого:

"Дуже красива";

"Ви узагалі з цієї планети? Розкішна";

"Божественна";

"Така сексуальна";

"Обожнюю вас";

"Красиві фотографії красивого тіла";

"Фотографії просто вогонь";

"Ти просто приголомшливо виглядаєш";

"Розкішна жінка й актриса";

"У вас неймовірна фігура";

"Вам уже в Голлівуді пора бути".



Ксенія Мішина у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мішиної



Ксенія Мішина у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мішиної



Ксенія Мішина у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мішиної

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Ми просто не можемо намилуватися Ксенією Мішиною. І дуже вже шкодуємо, що не підписалися на актрису раніше. Тебе ж закликаємо не повторювати наших помилок. Усе для того, щоб ти міг одним з перших насолоджуватися гарячими фотографіями зірки.