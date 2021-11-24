Свою армію прихильників Кармелла Роуз вирішила потішити світлиною, на якій вона позує в еротичній спідній білизні. Комплект, до слова, не лише виграшно підкреслює розкішне тіло моделі, а й заледве прикриває її бюст.
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Підписникам Кармелли Роуз шалено подобається те, чим вона ділиться у мережі. Тож вони буквально засипали свою кумирку лайками. А ще підписники моделі були щедрими на компліменти. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти дуже красива";
- "Ти просто приголомшлива";
- "Сексуальна та мила водночас";
- "Твоє тіло бездоганне";
- "Кармелла, ти надзвичайно чарівна";
- "Чорний тобі дуже личить";
- "Я закоханий у тебе";
- "Дуже класне фото";
- "Вона неймовірно гаряча".
Кармелла Роуз знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Роуз
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Кармелла Роуз однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. А ще не полінуйся поставити кілька лайків під останніми публікаціями моделі. Тобі ж не важко, а їй точно буде приємно. Головне – щоб тебе не спалила кохана за цим заняттям.