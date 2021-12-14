Маша Єфросиніна у спокусливій білизні вразила підписників розкішною фігурою

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Машою Єфросиніною в інстаграмі. І не лише тому, що вона завжди розповідає щось цікаве або корисне. А ще й через гарячі фото!

Своїх підписників телеведуча вирішила не на жарт розбурхати світлинами у білизні. Для зйомки вона обрала ефектний комплект від brabrabra, який виграшно підкреслює її неймовірні вигини.

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І саме розкішні форми красуні стали причиною того, що ми буквально залипнули над цим постом. Підозрюємо, щось подібне пережили її підписники. Вони не лише засипали Машу Єфросиніну безліччю лайків, а й були максимально щедрими на компліменти:

"Боже, яка фігура";

"З такою фігурою ви будете сексуальною і в мішку";

"Шикарна жінка";

"Ви прекрасна";

"О, Боги! Ідеальна!";

"Вам личить червоний колір";

"З роками, наче хороше вино";

"Ви просто богиня";

"Маша, ви прекрасна".



Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної



Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної



Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної

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Ми навіть не збираємося сперечатися з прихильниками Маші Єфросиніної. Нам теж надзвичайно подобається ведуча. Тож було б вельми дивно, якби ми не закликали тебе долучитися до її армії підписників. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона регулярно викладає в мережі.