Маша Єфросиніна у спокусливій білизні вразила підписників розкішною фігурою

14 грудня 2021 , 04:47
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Маші Єфросиніної

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Машою Єфросиніною в інстаграмі. І не лише тому, що вона завжди розповідає щось цікаве або корисне. А ще й через гарячі фото!

Своїх підписників телеведуча вирішила не на жарт розбурхати світлинами у білизні. Для зйомки вона обрала ефектний комплект від brabrabra, який виграшно підкреслює її неймовірні вигини.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

І саме розкішні форми красуні стали причиною того, що ми буквально залипнули над цим постом. Підозрюємо, щось подібне пережили її підписники. Вони не лише засипали Машу Єфросиніну безліччю лайків, а й були максимально щедрими на компліменти:

  • "Боже, яка фігура";
  • "З такою фігурою ви будете сексуальною і в мішку";
  • "Шикарна жінка";
  • "Ви прекрасна";
  • "О, Боги! Ідеальна!";
  • "Вам личить червоний колір";
  • "З роками, наче хороше вино";
  • "Ви просто богиня";
  • "Маша, ви прекрасна".


Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної


Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної


Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної

Тобі сподобається Теран Гілоу звела з розуму підписників пружними сідницями

Ми навіть не збираємося сперечатися з прихильниками Маші Єфросиніної. Нам теж надзвичайно подобається ведуча. Тож було б вельми дивно, якби ми не закликали тебе долучитися до її армії підписників. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона регулярно викладає в мережі.

Автор: Назарій Лазур