Чи має розмір значення: урологиня поставила крапку у цьому питанні, яке турбує чоловіків

Розмір пеніса – делікатне, часто спірне питання для багатьох чоловіків. Деякі з них йдуть на крайні заходи – в буквальному сенсі – щоб збільшити свої розміри.

Або для того, щоб підвищити самооцінку чи показати своїм партнеркам, що вони краще проводять час у ліжку. Але коли мова йде саме про жіноче задоволення, яким є ідеальний розмір? І наскільки великий – це занадто великий?

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У новому відео на своєму ютуб-каналі урологиня та секс-педагогиня доктор Рена Малік відповідає на одвічне питання про те, чи дійсно розмір має значення.

Переважна більшість жінок насправді потребують стимуляції клітора, щоб досягти оргазму, і багато жінок не отримують оргазм лише через вагінальне проникнення,

– наголошує вона.

Експертка додала, що вагінальне проникнення може бути дуже приємним. Крім того, деякі жінки можуть досягати оргазму під час вагінального сексу. Але слід розуміти, що це трапляється значно рідше.

Однак бувають інші випадки, коли жінка особливо чутлива до стимуляції піхви і шийки матки. Тоді вона може вважати довший пеніс більш приємним, оскільки він легше досягає і стимулює ці зони.

З іншого боку, жінкам, які менш чутливі до стимуляції піхви і шийки матки пенісом, може бути складніше досягти вагінального оргазму. Тому для них розмір пеніса може бути менш важливим,

– додає експертка.



Не зациклюйся на важливості розміру пеніса / Фото gpointstudio

Зрештою, Малік повторює, що "кліторальна стимуляція – це надійний і послідовний спосіб досягнення оргазму, який не вимагає певної довжини або обхвату". Крім того, вона заохочує відкрите, чесне спілкування з партнеркою про те, чому вона віддає перевагу і що приносить їй задоволення під час сексу.

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Не забуваємо нагадувати тобі, що секс – не лише про проникнення. Приділяй достатньо уваги прелюдії, ласкам, обіймам, поцілункам, а також розмовам. Усе це вкупі дозволяє насолоджуватися найкращим сексом.

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