Механік взявся відновити покинутий Ford Mustang 1965 року: ось відео, що з цього вийшло
Джерело:Yahoo!Life
Механік Стів Мей на ютуб-каналі Dead Car Rescue демонструє життєздатність класичних автомобілів і завзятість тих, хто їх любить. І от він взявся за зухвалий порятунок Ford Mustang 1965 року випуску.
Мустанг спочатку призначався для іншого проєкту, але виявив свій потенціал для відродження, запаливши Стівена. Машина була у стані, далекому від дорожньої готовності, занедбаний настільки, що зберіг лише автоматичну коробку передач, замінену з оригінальної механічної, та двигун V6 замість надійнішого V8.
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Реставрація Мустанга 1965 року: як це було
Та ці модифікації й значні проблеми з іржею не завадили Стіву побачити більше, ніж просто напівзруйнований автомобіль.
- Його першим завданням було оцінити здатність двигуна обертатися – важливий крок, який, на щастя, виявився успішним, адже засвідчив, що внутрішня механіка не заклинила.
- Підхід Стіва до відродження Мустанга передбачав прискіпливу увагу до механічних аспектів, які часто відлякують менш досвідчених реставраторів.
Йому доводиться орієнтуватися в складнощах машини, якій бракує діагностичних засобів, притаманних сучасним автомобілям.
Стів Мей відновив Ford Mustang 1965 року: дивися відео Dead Car Rescue
Стів покладався на свій досвід і терпіння. Процес реставрації містив базові, але важливі кроки, такі як змащування болтів і фітингів та забезпечення того, щоб двигун міг не лише крутитися, але й працювати на свіжому паливі.
Це більше, ніж просто механічне воскресіння – це праця з любові, яка підкреслює культурне та історичне значення Ford Mustang. Ба й загалом – незмінну привабливість класичних автомобілів та їхню здатність захоплювати уяву автолюбителів по всьому світу.