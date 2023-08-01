Метод милосердного воїна: як стати успішнішим і кращим лідером

Метод милосердного (або співчутливого) воїна походить з японської філософії. Він базується на стійкості й може допомогти тобі подолати багато викликів та перешкод.

Низка експертів вважають, що саме в цьому методі криється секрет того, як стати кращим лідером і успішнішою людиною – як на роботі, так і за її межами. Спробуємо пояснити цей секрет.

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Що таке метод милосердного воїна на шляху досягнення успіху

Психотерапевт і коуч для керівників Моше Ратсон написав про це в Psychology Today. Метод милосердного воїна пов'язаний з японською традицією бусідо, що є своєрідним етичним кодексом самураїв із 7 ключовими принципами: честь, лояльність, повага, чесність, справедливість, хоробрість і доброзичливість.

Ні, метод не вимагає присягати на вірність до смерті своєму начальнику або своїй роботі. Але є певні елементи, які можна перенести у багато інших контекстів, і які можуть дати будь-кому інструменти, необхідні для досягнення цілей.

Бути милосердним воїном означає прагнути до рівноваги через саморегуляцію та етичну поведінку. Тобто діяти з відвагою, мудрістю, терпінням і відповідальністю, прагнути до співпереживання і доброти, а також до загального блага. Коротко кажучи, милосердний воїн – це найсміливіша, наймудріша і найсильніша версія самого себе.

Найважливіше у методі, що він дозволяє людині краще реагувати на складні, стресові або гнівні ситуації, щоб не приймати поспішних або непродуманих рішень, які можуть мати погані наслідки.



Метод милосердного (співчутливого) воїна допомогає людині стати кращою версією себе / Фото katemangostar@freepik

4 пункти, які дуже допомагають досягати успіху як у роботі, так і в стосунках.