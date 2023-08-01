Метод милосердного воїна: як стати успішнішим і кращим лідером
Джерело:GQ
Метод милосердного (або співчутливого) воїна походить з японської філософії. Він базується на стійкості й може допомогти тобі подолати багато викликів та перешкод.
Низка експертів вважають, що саме в цьому методі криється секрет того, як стати кращим лідером і успішнішою людиною – як на роботі, так і за її межами. Спробуємо пояснити цей секрет.
Також цікаво Популярний коктейль з українським характером: як приготувати Berry Breakfast
Що таке метод милосердного воїна на шляху досягнення успіху
Психотерапевт і коуч для керівників Моше Ратсон написав про це в Psychology Today. Метод милосердного воїна пов'язаний з японською традицією бусідо, що є своєрідним етичним кодексом самураїв із 7 ключовими принципами: честь, лояльність, повага, чесність, справедливість, хоробрість і доброзичливість.
Ні, метод не вимагає присягати на вірність до смерті своєму начальнику або своїй роботі. Але є певні елементи, які можна перенести у багато інших контекстів, і які можуть дати будь-кому інструменти, необхідні для досягнення цілей.
Бути милосердним воїном означає прагнути до рівноваги через саморегуляцію та етичну поведінку. Тобто діяти з відвагою, мудрістю, терпінням і відповідальністю, прагнути до співпереживання і доброти, а також до загального блага. Коротко кажучи, милосердний воїн – це найсміливіша, наймудріша і найсильніша версія самого себе.
Найважливіше у методі, що він дозволяє людині краще реагувати на складні, стресові або гнівні ситуації, щоб не приймати поспішних або непродуманих рішень, які можуть мати погані наслідки.
Метод милосердного (співчутливого) воїна допомогає людині стати кращою версією себе / Фото katemangostar@freepik
4 пункти, які дуже допомагають досягати успіху як у роботі, так і в стосунках.
- Саморегуляція. Це означає бути в контакті зі своїми емоціями, розуміти, звідки вони походять і що їх викликає, а також вміти їх контролювати. Уникати, наприклад, того, щоб гнів або страх призводив до неправильних або шкідливих дій. Саморегуляція – це навчитися заспокоювати себе, не дратуватися через дрібниці, не дозволяти неконтрольованим ситуаціям гнівати тебе. Краще взяти цей гнів і перетворити його на щось позитивне, почавши з пошуку мудрості та самовдосконалення.
- Боротьба за себе і за інших. Ти повинен боротися за себе, свої ідеї, мрії та плани, щоб рухатися вперед і досягати бажаного. Повинен навчитися стояти на своєму і докладати додаткових зусиль, щоб не дозволити перешкоді чи проблемі знищити тебе. Але якщо також хочеш бути хорошим лідером, маєш навчитися боротися і відстоювати свою команду, маєш переконатися, що вона має справедливі, хороші умови й простір для зростання і розвитку.
- Баланс. Він є надзвичайно важливим, оскільки запобігає хронічному стресу, повній втомі та вигоранню. Йдеться про те, щоб навчитися відокремлювати особисте життя від робочого, присвячуючи достатньо часу та уваги кожному з них. Потрібно розуміти, що робота важлива, але відпочинок також, тому не варто вкладати всю енергію та увагу лише в одну з цих сфер.
- Терпіння, мудрість і мужність. Потрібне терпіння, щоб не робити все поспіхом, який призводить до більшої кількості помилок. Потрібна мудрість, щоб розпізнати, що є важливим, що потрібно робити, щоб усвідомити свої сильні й слабкі сторони. Потрібна мужність, щоб вийти у світ і робити те, що ти дійсно хочеш робити, навіть якщо це здається складним або якщо багато людей вважають, що ти повинен займатися іншим.