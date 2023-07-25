І що існує багато міфів, які тільки викликають невпевненість, проблеми у стосунках і негативно впливають на сексуальне життя.

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Секс – це тема, яка цікавить кожного, оскільки він є важливою частиною життя і стосунків і має важливе значення для пар. Але є ще багато речей, які невідомі або незрозумілі. І це призвело до того, що серед правди про нього також було створено та поширено багато речей, які не є реальними.

Секс – це складна тема, не всі відчувають або насолоджуються ним однаково, не всі мають однакові вподобання, потреби та інтереси. І не варто вірити, що сексуальний потяг – це щось фіксоване, з чим ми народжуємося, і що ми повинні змиритися з тим, з чим ми народилися.

Medical News Today пише, що такі речі, як фізичні вправи та тестостерон, впливають на сексуальний потяг. Але, крім цього, варто також знати, що дотримання певних переконань також може зробити все більш стресовим або розчаровуючим.

1. Люди поважного віку не мають сексуального потягу

Це правда, що сексуальний потяг може знижуватися з віком та іншими факторами. Але це не означає, що після певного віку у тебе взагалі не буде сексуального бажання.

Насправді сексуальний потяг може підвищуватися і знижуватися в різний час. І бувають навіть випадки, коли дуже молоді та здорові люди можуть пережити низьку точку, і це пов'язано з факторами способу життя, дієтою і навіть якістю сну.



Потяг може рости і падати, і вік тут ні до чого / Фото stefamerpik

2. Певні продукти є афродизіаками

Існує багато продуктів, які вважаються афродизіаками, і вважається, що після їх вживання люди відчувають вищий ступінь сексуального збудження. Але, як повідомляє Insider, насправді немає жодних наукових доказів, які б підтверджували цю теорію. І не доведено, що вживання шоколаду та устриць може змусити тебе хотіти більше сексу.

Що є реальним, так це те, що правильне харчування допомагає тобі залишатися здоровим та енергійним. А це має багато переваг у сексуальній сфері.

3. Відсутність постійного бажання сексу – ознака низького сексуального потягу

Те, що ти не хочеш або не думаєш про секс постійно, не означає, що у тебе низький сексуальний потяг.

Доктор Керрі-Енн Перкінс написала статтю для "The Vitamin Shoppe", де стверджує, що більше сексу – це не те саме, що високий сексуальний потяг. А відсутність сексу не означає, що твоє бажання низьке. Але може бути пов'язане з тим, що ти зосереджений на інших речах, таких як виховання дітей, розв'язання проблеми на роботі або робота над іншим аспектом ваших стосунків.



Якщо ти іноді не хочеш сексу, то це не проблема / Фото Cookie_studio

4. Якщо партнер не хоче сексу, це означає, що ти його більше не приваблюєш

Найчастіше пари не мають однакового сексуального бажання і не обов'язково хочуть займатися сексом одночасно. Звичайно, ти можеш знайти відповідний ритм і навіть спланувати секс так, щоб він не був занедбаною або ігнорованою темою. Але ти повинен розуміти, що це абсолютно нормально, коли хтось не хоче сексу, і що це не має нічого спільного з потягом або коханням.

У стосунках це нормально, що сексуальні контакти можуть бути частішими на початку, а можуть ставати рідшими в різний час. Що тобі потрібно зробити, так це зрозуміти причини, поважати потреби один одного і налагодити хорошу комунікацію.

5. Після того, як сексуальний потяг знизиться, ти не зможеш повернути його назад

Хоча наука не може підтвердити існування продуктів-афродизіаків, наука довела, що сексуальний потяг не є фіксованим. А це означає, що він може то зростати, то спадати.

Такі речі, як фізичні вправи, дієта і достатня кількість сну щоночі, можуть допомогти тобі мати високий сексуальний потяг. Натомість такі речі, як стрес, погана якість сну і зловживання алкоголем і сигаретами можуть його знизити. Найкращий спосіб "контролювати" свій сексуальний потяг – це здорові звички, які також допоможуть тобі жити довше і краще.

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Годі вірити в ці міфи. Ці твердження не мають нічого спільного з якісним і пристрасним сексуальним життям. Пам'ятай, що найважливіше у спальні – комунікація. З її допомогою можна позбутися дискомфорту, непорозумінь та визначити, що вам до вподоби, а що – ні.