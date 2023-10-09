Мільйонер назвав 4 книжки, які допомогли йому казково розбагатіти

Джонатану Санчесу було лише 37 років, коли він став мільйонером. Санчес разом зі своєю дружиною Жаклін керує "Батьківським портфелем" – веб-сайтом, що пропонує фінансові поради сім'ям для "створення багатства для наступного покоління".

Спочатку він відточував ощадливе мислення, коли мова йшла про гроші та інвестиції. Але після прочитання серії книг, написаних підприємцями, які створили бізнес-імперії, він відчув закономірність – безпечна гра ще нікого не зробила мільйонером.

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У розмові з CNBC 39-річний мільйонер сказав: "Я виявив, що життєві уроки, які ми отримуємо з книг, допомагають нам швидше досягати наших цілей, особливо коли вони показують нам, як не повторювати помилок інших". З усіх книг, які він прочитав, Санчес виокремлює чотири, які допомогли йому в молодому віці досягти статку в 1 мільйон доларів.

1. "Багатий тато, бідний тато" Роберта Кійосакі

Основна ідея книги "Багатий тато, бідний тато" Роберта Кіосакі полягає в тому, що багатство – це не стільки гроші, які людина накопичила, скільки час, який вона може купити за них. Кійосакі, засновник Rich Global LLC та компанії Rich Dad Company, написав 27 книг про особисті фінанси, але в цій книзі він пропонує поради про те, як змінити своє мислення з "я не можу собі цього дозволити" на "як я можу собі це дозволити?"

Саме це питання змусило Санчеса шукати більш пасивні джерела доходу, такі як його веб-сайт та інвестиції в нерухомість.



Обкладинка книжки "Багатий тато, бідний тато"

2. "Підприємницький міф" Майкла Е. Гербера

Як і будь-які інші засновники стартапів, Санчес та його дружина були готові до всього, коли справа доходила до запуску Parent Portfolio – від створення контенту до соціальних мереж. Однак, прочитавши книгу "Підприємницький міф" Майкла Гербера, автора та засновника Michael E. Gerber Companies, каліфорнійської компанії з навчання бізнес-навичок, Санчес зрозумів, що потрібно працювати над своїм бізнесом, а не лише в ньому.

Заробивши великі гроші, засновники найняли команду фрилансерів і віртуальних асистентів для створення контенту та прийняли стандартний робочий протокол, щоб самим зосередитися на збільшенні доходів і можливостях для зростання.



Обкладинка книжки "Підприємницький міф"

3. "Мільйонер-інвестор у нерухомість" Гері Келлера

У 1983 році американський підприємець Гері Келлер заснував Keller Williams, одну з найбільших компаній з нерухомості у світі. У міру того, як бізнес зростав, Келлер почав записувати свій підприємницький шлях, і з роками додав до своєї шапки ярлик "автора бестселерів". У книзі "Мільйонер-інвестор у нерухомість" Келлер розповідає про те, як гроші, особливо великі, можуть просто посилити твою нинішню особистість. Все залежить від того, на що ти їх витрачаєш. Наприклад, якщо ти людина, яка має звичку допомагати суспільству, займаючись благодійністю, то чим більше грошей ти заробляєш, тим більше ти допомагаєш іншим.

Книга Келлера надихнула Санчеса використати своє колишнє ощадливе мислення, щоб допомогти іншим стати фінансово відповідальними, і, таким чином, привела його до того, що він сам став мільйонером.



Обкладинка книжки "Мільйонер-інвестор у нерухомість"

4. "Остання лекція" Ренді Пауша

Ренді Пауш був професором інформатики в Університеті Карнегі-Меллона, який помер у віці 47 років після діагностування раку підшлункової залози. У 2007 році, всього за рік до смерті, Пауш прочитав лекцію під назвою "Реальне досягнення дитячих мрій".

Його книга "Остання лекція" написана в тому ж дусі. Послання в обох: ніколи не бійся пробувати щось нове.



Обкладинка книжки "Остання лекція"

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Це, своєю чергою, стало ключовою філософією Санчеса. Проґавивши через страх низку прибуткових можливостей у сфері нерухомості, мільйонер почав безжально інвестувати в оренду, починаючи з 2019 року. Сьогодні він – щасливий власник чотирьох таких об'єктів. Як він розповідає CNBC, філософія, яку він почерпнув з книги, і його подальший власний досвід навчили його не дивитися на помилки як на невдачі. Він наголошує, що "кожна невдача, яку я пережив, допомогла мені створити багатше і щасливіше життя".