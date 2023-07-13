Історична місія Індії з висадки на Місяць готова до запуску: коли це станеться

Роботизована місія Chandrayaan 3 має на меті вперше в історії здійснити м'яку посадку індійського зонда на Місяць. До цього дня вона вже подолала чимало перешкод.

Нині ж ракета LVM3 з індійською місячною місією Chandrayaan 3 вже стоїть на стартовому майданчику. Запуск запланований на 14 липня 2023 року.

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Місячна місія Індії готова до запуску

Запуск індійської місії на Місяць запланований на ранок 14 липня, повідомляє Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

Перевірка готовності місії завершена. Рада дала дозвіл на запуск. Відлік часу починається завтра,

– повідомила ISRO у твітері.

Усе станеться, якщо не трапиться надзвичайних ситуацій, о 9:05 за Гринвічем (11:05 за Києвом). Ракета LVM3 вилетить із майданчика на острові Шріхарікота, розташованого біля східного узбережжя Індії.



Погляд на Chandrayaan 3 і його ракету LVM3 на майданчику / Зображення ISRO

Chandrayaan 3 відправить дует посадкового модуля і місяцехода до Місяця. Посадка запланована на кінець серпня поблизу південного полюса Місяця.

Дует розрахований на 1 місячний день (близько 14 земних), протягом якого він збиратиме різноманітні дані про навколишнє середовище за допомогою набору наукових інструментів.

Chandrayaan 3 – третя місія Індії на Місяць і друга спроба здійснити м'яку посадку. Перша спроба, у вересні 2019, закінчилася невдачею (апарат сильно врізався в поверхню ). А проте орбітальний апарат із місії Chandrayaan 2 й нині продовжує збирати дані навколо Місяця.

). А проте орбітальний апарат із місії Chandrayaan 2 й нині продовжує збирати дані навколо Місяця. На Chandrayaan 3 орбітального апарату немає, але на його рушійному модулі встановлено прилад, який вивчатиме Землю здалеку. За словами представників ISRO, ці дані допоможуть у майбутніх пошуках потенційно придатних для життя екзопланет.

досі лише три країни (США, СРСР і Китай) здійснювали м'яку посадку космічних апаратів на поверхню Місяця.