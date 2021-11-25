На світлинах, якими Аллі Мартінез поділилася зі своїми підписниками, вона позує у крихітному бікіні. Це дозволяє кожному вдосталь намилуватися розкішними формами красуні.

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Прихильникам американської моделі надзвичайно сподобався пост красуні. Вони були не лише максимально щедрими на лайки, а й буквально засипали її компліментами:

"Приголомшлива леді";

"Ти просто надзвичайна";

"Дівчина з моїх мрій";

"Справжня принцеса";

"Дуже і дуже мила";

"Ти бездоганний ангел";

"У тебе неможливо не закохатися";

"Богиня з ідеальним тілом";

"Сексуальна крихітка".



Аллі Мартінез у бікіні розбурхала підписників / Фото з інстаграму Мартінез



Аллі Мартінез у бікіні розбурхала підписників / Фото з інстаграму Мартінез



Аллі Мартінез у бікіні розбурхала підписників / Фото з інстаграму Мартінез

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Ми дуже раді, що натрапили на Аллі Мартінез в інстаграмі. Тож закликаємо і тебе підписатися на американську модель. Усе тому, що на її сторінці ти завжди знайдеш щось гаряченьке для себе.