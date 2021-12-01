Якщо і відпочивати на яхті, то тільки так. Аллі Мартінез показала своїм прихильникам усю легкість та безтурботність, якої останнім часом усім нам так не вистачає. А найцінніше у публікації моделі те, що на світлинах вона позує у спокусливому купальнику.

Варте уваги Національний день журавлини: круті коктейлі, на які надихнула ця ягода

"Тепер я – капітан", – написала вона під публікацією.

Світлини красуні за лічені години зібрали тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Підписники Аллі Мартінез у захваті не лише від усмішки красуні, а й від її неймовірних вигинів:

"Красуня";

"Як завжди розважаєшся";

"Ти надзвичайно приголомшлива, гаряча та вродлива";

"Я закоханий у тебе, Аллі";

"Хотів би я, щоб усі капітани були такими спокусливими та чарівними";

"Обкладинка Vogue уже готова";

"Фантастична лялечка";

"Від другої фотографії неможливо відірвати погляду";

"Ти справжній ангел".



Аллі Мартінез у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мартінез



Аллі Мартінез у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мартінез



Аллі Мартінез у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мартінез

Насолоджуйся Таня Брик знялася топлес: гаряче фото української моделі розбурхало мережу

Слідкувати за Аллі Мартінез в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож долучися і ти до її армії прихильників. А ще не полінуйся поставити лайки під останніми публікаціями моделі. Тобі не складно, а їй буде дуже і дуже приємно.