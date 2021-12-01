Якщо і відпочивати на яхті, то тільки так. Аллі Мартінез показала своїм прихильникам усю легкість та безтурботність, якої останнім часом усім нам так не вистачає. А найцінніше у публікації моделі те, що на світлинах вона позує у спокусливому купальнику.
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"Тепер я – капітан", – написала вона під публікацією.
Світлини красуні за лічені години зібрали тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Підписники Аллі Мартінез у захваті не лише від усмішки красуні, а й від її неймовірних вигинів:
- "Красуня";
- "Як завжди розважаєшся";
- "Ти надзвичайно приголомшлива, гаряча та вродлива";
- "Я закоханий у тебе, Аллі";
- "Хотів би я, щоб усі капітани були такими спокусливими та чарівними";
- "Обкладинка Vogue уже готова";
- "Фантастична лялечка";
- "Від другої фотографії неможливо відірвати погляду";
- "Ти справжній ангел".
Аллі Мартінез у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мартінез
Аллі Мартінез у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мартінез
Аллі Мартінез у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Мартінез
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Слідкувати за Аллі Мартінез в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож долучися і ти до її армії прихильників. А ще не полінуйся поставити лайки під останніми публікаціями моделі. Тобі не складно, а їй буде дуже і дуже приємно.