Модель Габріель Епштейн похизувалася пишним бюстом у відвертій сукні
Джерело:інстаграм Габріель Епштейн
Габріель Епштейн – одна з тих красунь, за якими ми з величезним задоволенням слідкуємо в мережі. Воно й не дивно, адже модель регулярно викладає такі фото, від яких просто неможливо відірвати погляду. Не став винятком її останній пост.
На світлинах, які з'явилися на сторінці Габріель Епштейн в інстаграмі, вона позує у відвертій сукні. Її особливість полягає в тому, що вона заледве прикриває пишний бюст красуні. І саме це надзвичайно сподобалося не лише нам, а й прихильникам моделі.
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Не дивно, що за лічені години під кадрами назбиралися тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них, щоб потім мати можливість вдосталь намилуватися гарячими фото нашої героїні:
- "Ти дуже красива";
- "Приголомшлива королева";
- "Маєш чудовий вигляд на усіх фотографіях";
- "Я хотів би бути поруч з тобою. Ти дуже мила та сексуальна крихітка";
- "Розкішна жінка";
- "Справжній ангел на Землі";
- "Ти надзвичайно гаряча, Габріель";
- "Твоя краса не знає меж";
- "Дівчина, чия досконалість засліплює";
- "Найспекотніша дівчина у мережі".
Габріель Епштейн показала пишний бюст у сукні / Фото з інстаграму Епштейн
Габріель Епштейн показала пишний бюст у сукні / Фото з інстаграму Епштейн
Габріель Епштейн показала пишний бюст у сукні / Фото з інстаграму Епштейн
Габріель Епштейн показала пишний бюст у сукні / Фото з інстаграму Епштейн
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Слідкувати за Габріель Епштейн в інстаграмі нам дуже і дуже подобається. Тож долучися і ти до армії прихильників моделі. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фотографіями красуні, які з'являються регулярно.