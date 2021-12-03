На ефектних кадрах, зроблених на пляжі, Ізабель Кларк позує у крихітному купальнику. Він дозволяє кожному підписнику моделі мати можливість насолодитися спокусливими формами красуні. Гарантуємо, тобі сподобається!
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"Я сказала Х'юго усміхнутися", – написала вона жартома під публікацією.
Фотографії Ізабель Кларк надзвичайно сподобалися її прихильникам. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які вони залишили під її постом. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти дуже красива";
- "Чому ти така мила?";
- "Крихітко, ти надзвичайно вродлива";
- "Ти надихаєш мене";
- "Твій образ мені дуже подобається";
- "Як завжди чарівна";
- "Ти дівчина з моїх мрій";
- "Ангел, який спустився на землю".
Ізабель Кларк у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кларк
Ізабель Кларк у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кларк
Ізабель Кларк у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кларк
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