На ефектних кадрах, зроблених на пляжі, Ізабель Кларк позує у крихітному купальнику. Він дозволяє кожному підписнику моделі мати можливість насолодитися спокусливими формами красуні. Гарантуємо, тобі сподобається!

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"Я сказала Х'юго усміхнутися", – написала вона жартома під публікацією.

Фотографії Ізабель Кларк надзвичайно сподобалися її прихильникам. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які вони залишили під її постом. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти дуже красива";

"Чому ти така мила?";

"Крихітко, ти надзвичайно вродлива";

"Ти надихаєш мене";

"Твій образ мені дуже подобається";

"Як завжди чарівна";

"Ти дівчина з моїх мрій";

"Ангел, який спустився на землю".



Ізабель Кларк у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кларк



Ізабель Кларк у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кларк



Ізабель Кларк у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кларк

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