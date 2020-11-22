Цього тижня під нашим пильним прицілом відверта бразильська модель та стрімерка Наталія Гаріботто, про яку почали активно говорити після того, як під її постом з'явився лайк від Папи Римського. Men 24 пропонує глянути на гарячі фото моделі Наталії Гаріботто!

Наталія Гаріботто – 27-річна бразильська модель, а також стрімерка, яка не соромиться оголятися на камеру. Вона дуже багато часу проводить у спортзалі, аби надихати своїх підписників підтримувати тіло у формі. Сама ж раніше була ріелтором, але зараз позує у бікіні та заробляє з цього значно більше. Дивися на Men 24 гарячі фото бразильської моделі Наталії Гаріботто.

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Наталія Гаріботто

Профіль : nataagataa

: nataagataa Вік : 27 років

: 27 років Зріст : 175 см

: 175 см Країна : Бразилія

: Бразилія Кількість підписників: 2,5 мільйона

Я всіх надихаю! І чоловіків, і жінок. Завдяки мені вони починають ходити у спортзал щодня. Я мотивую їх на те, щоб робити справи та гроші!,

– розповіла в одному з інтерв'ю Наталія.

З божевільних фактів про бразильську модель: якось один з її прихильників спитав у Наталії, чи може купити воду з ванної, в якій вона купалася. Просто не питай!

Гарячі фото Наталії Гаріботто:

Наталія Гаріботто не лише майстерно оголяється на камеру, а й надихає кожного займатися своїм тілом. Тож не лінуйся!

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