4 модні тенденції, які домінуватимуть у 2024 році – і одяг, який тобі знадобиться

2023 був сповнений модних тенденцій. Завдяки тіктоку ми стали свідками підйому тихої розкоші, буму ретро-кросівок і дуже довгих наслідків ефекту Y2K. На початку нового 2024 року час зробити висновки.

І з того, що ми бачили протягом останніх 12 місяців, спробувати передбачити, що станеться в наступні місяці. У 2024 деякі модні тенденції, які ми бачили раніше, здобудуть природну еволюцію, але й інші, абсолютно нові, вже готові прорватися назовні.

Дивися також Насичений смак нової класики: як приготувати вишуканий коктейль Basil Beauty

Щоб спрогнозувати їх, EDITED, аналітична платформа ритейлу, спробувала "зазирнути в кришталеву кулю". І виділила 4 таких.



Спортивний одяг завжди у тренді / Фото freepik@sportswear

Новий спортивний одяг

Останніми роками світи футболу та моди дедалі більше об'єднуються. А на 2024 рік запланований Чемпіонат Європи, що може вдихнути нове життя в цю тенденцію. Отже, нова ідея спортивного одягу може ось-ось прорватися назовні.

та моди дедалі більше об'єднуються. А на 2024 рік запланований Чемпіонат Європи, що може вдихнути нове життя в цю тенденцію. Отже, нова ідея спортивного одягу може ось-ось прорватися назовні. Додамо до цього майбутню Олімпіаду в Парижі та зростання популярності деяких інших видів спорту. Вже можна не обмежуватися спандексом і великими кроями спортивного стилю, а звернути ще увагу на інші речі, наприклад, регбі-сорочку.



Байкерські куртки можуть програти бомберам / Фото unsplash@buduczki

Шкіряні куртки-бомбери

Можливо, вже час відправити байкерську куртку на пенсію. На її місце приходять шкіряні куртки-бомбери. Частково це заслуга Гейлі Бібер, Емілі Ратаковскі та Кайлі Дженнер, а також таких брендів, як Acne Studios, Bottega Veneta і Supreme.

на пенсію. На її місце приходять шкіряні куртки-бомбери. Частково це заслуга Гейлі Бібер, Емілі Ратаковскі та Кайлі Дженнер, а також таких брендів, як Acne Studios, Bottega Veneta і Supreme. За даними EDITED, кількість пошукових запитів зросла на 183% і може збільшитися ще більше в найближчі місяці. Слідувати цій тенденції дуже легко, адже ти знайдеш шкіряну куртку-бомбер практично в будь-якому магазині.



Денім набуває все більшої популярності під свого нового сплеску / Фото freepik

Шкіряний і джинсовий дощ

Денім за останній рік рвучко повернувся в гардероби половини світу. Чи то штани, чи куртки, чи сорочки, денім буде серед обов'язкових речей наступних 12 місяців у 2024 році. А поряд із ним буде шкіра, багато шкіри.

наступних 12 місяців у 2024 році. А поряд із ним буде шкіра, багато шкіри. На щастя, ця модна тенденція не призведе до розорення. Тобі, можливо, просто потрібно поглянути у свій гардероб і врятувати базові речі, які, ймовірно, завжди там були. Потрібно буде зробити лише пару змін на старих джинсах, або інвестувати в якусь нову пару частину зарплати.



Офісний стиль не може зникнути й ніщо його не замінить / Фото unsplash@_thedl

Вбрання для офісу