Чи можна з допомогою сексу побороти безсоння: відповідають експерти

Згідно з даними Іспанського товариства неврології (SEN), від 25 до 35% дорослого населення країни страждає від тимчасової безсоння. А від 10 до 15%, близько чотирьох мільйонів людей, страждають від хронічної безсоння.

Хронічне безсоння може мати серйозні наслідки для фізичного та психічного здоров'я. Серед різних проблем, які воно може спричинити, – денна втома, зниження когнітивної та робочої продуктивності, дратівливість, тривога та депресія. Крім того, це може збільшити ризик розвитку серцево-судинних і метаболічних захворювань, а також психічних розладів.

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Група дослідників під керівництвом доктора Карлотти Флорентін Естерлінг розглянула, які фактори можуть впливати на поліпшення якості сну людей. Для цього вони залучили 256 людей для вивчення впливу сексу на цей аспект.

Як секс впливає на наш сон

Учасники повинні були відповісти на запитання анкети на теми, пов'язані з їхніми демографічними характеристиками, психічним здоров'ям або розладами сну, сексуальною дисфункцією, ліками та вживанням алкоголю чи кофеїну. Опитувальник також включав анкету з 8 запитань для оцінки того, як учасники ретроспективно сприймали зв'язок сексуальної активності (включаючи статевий акт і мастурбацію з оргазмом і без нього) з часом, який їм потрібен, щоб заснути, і якістю сну.

Згодом вони отримали електронний лист на 14 днів із посиланням на опитування, яке вони повинні були пройти, щойно прокинулися: про вживання алкоголю, менструацію та незвичайні події за останні 24 години, які могли вплинути на їхній сон. Учасники також вказали, чи були вони сексуально активними, чи ні. І якщо так, відповіли на анкету з дев'яти пунктів, щоб отримати більше деталей.

Дані були зібрані в статті під назвою "Вплив сексуальної активності на сон: щоденникове дослідження", опублікованій в Journal of Sleep Research. Висновки показали, що партнерський секс і мастурбація з оргазмом скорочують час, необхідний для засинання, і покращують якість сну як у чоловіків, так і у жінок. Обидві статі також вважають, що партнерський секс і мастурбація без оргазму збільшують час, необхідний для засинання, і погіршують якість сну, з більш вираженим ефектом серед чоловіків.



Учені вивчали вплив сексу на сон / Фото gpoinstudio

Проте фактичні результати дослідження дещо відрізнялися від уявлень. У той час як партнерський секс з оргазмом скоротив час засинання та покращив якість сну, мастурбація з оргазмом не вплинула на сон. Крім того, партнерський секс і мастурбація без оргазму не впливали на сон ні в якому напрямку.

Дослідники прийшли до висновку, що необхідно продовжити дослідження та розширити вибірку досліджуваних, оскільки у цьому випадку вона використовувалася в групі голландських студентів, а сексуальність розуміється по-різному в усіх культурах.

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