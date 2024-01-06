То чи можна купити щастя за гроші? Науковці відповіли на питання, яке турбує багатьох

Одвічне питання про те, чи можна купити щастя за гроші, продовжує змушувати людей замислюватися і викликати дискусії. Спробуймо цього разу у ньому розібратися.

Оскільки люди прагнуть фінансового успіху в житті, прагнення до щастя часто оцінюється як матеріальне багатство. Отже, досліджуючи складний взаємозв'язок між грошима і щастям, можна спробувати зрозуміти, що справді робить наше життя повноцінним і змістовним. І ось що з'ясували дослідники.

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Чи можна купити щастя за гроші?

Спільне дослідження Деніела Канемана та Метью Кіллінгсворта, проведене нещодавно, кинуло виклик поширеній думці про те, що щастя йде на спад після досягнення певного порогу доходу. Використовуючи додаток для смартфонів, дует зібрав дані від понад 33 000 учасників, які вказують на те, що щастя продовжує зростати зі збільшенням доходів. Автори дослідження дійшли висновку, що люди з нижчими доходами відчувають більший приріст щастя від збільшення доходу порівняно з тими, хто заробляє більше.

Результати дослідження

Дослідники виявили значний вплив на самооцінку, що свідчить про те, що люди з більшим достатком, як правило, мають позитивніше самосприйняття. Емоційний добробут також зростає зі збільшенням доходу, але лише до річної зарплати у 75 000 доларів (90 000 доларів у перерахунку на сьогоднішні). Після цієї позначки вищі зарплати не роблять значного внеску в індекс щастя, що вказує на межу зв'язку між грошима та добробутом.



Гроші дійсно впливають на добробут / Фото senivpetro

Однак у цих висновках є суперечності. Дослідження Кіллінгсворта, проведене у 2021 році, показало позитивний вплив грошей на щастя при доході до 500 000 доларів. Проте люди із зарплатою понад $100 000 можуть не відчути покращення добробуту, попри на зростання багатства.

Грошей недостатньо

Роль стосунків є вирішальною у досягненні щастя, як підкреслює Гарвардське дослідження розвитку дорослих. Вважається, що стосунки мають важливе значення для повноцінного життя, і вплив одного лише багатства є обмеженим. Що стосується нематеріального досвіду, то, за даними світового опитування Gallup, такий досвід часто має більше значення для забезпечення щастя, ніж матеріальні цінності. Деякі люди також надають перевагу таким враженням, як подорожі, концерти та участь у житті громади, перед матеріальними благами, щоб зміцнити свої соціальні зв'язки та підвищити рівень щастя.

Сила доброти

У дослідженні, проведеному Елізабет Данн та її колегами у 2008 році, людям, які йшли вулицею у Ванкувері, Канада, давали конверт, що містив купюру в 5 або 20 доларів. Потім учасників розділили на дві групи:

одну групу попросили витратити гроші на себе,

а іншу – купити комусь подарунок або пожертвувати гроші на благодійність.

У кінці дослідження зробили висновок, що витрачання грошей на альтруїстичні вчинки призводить до більшого щастя, ніж витрачання на себе.



Допомога іншим робить нас щасливішими / Фото freepik

Тим часом дослідження Тітової та Шелдона – дослідників з факультету психологічних наук Університету Міссурі-Колумбія, Колумбія – досліджували взаємозв'язок між прагненням до щастя для себе і прагненням до щастя для інших та його вплив на суб'єктивний добробут. Дослідження висвітлило значущий вплив щастя інших на власне щастя. Вчинки доброти, такі як допомога тим, хто її потребує, є альтруїстичними і сприяють особистому щастю. Дослідження також підкреслюють позитивний вплив на добробут людини, наголошуючи на важливості сприяння щастю інших.

Щастя – це стан душі

Основна ідея полягає в тому, що отримання значного доходу саме по собі не гарантує щастя. Відомий американський християнський євангеліст Біллі Грем якось сказав: "Коли втрачається багатство, не втрачається нічого; коли втрачається здоров'я, втрачається щось; коли втрачається характер, втрачається все". Тому характер і цінності людини відіграють вирішальну роль у відстоюванні цілісного підходу до добробуту поряд із фінансовим успіхом.

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Як бачиш, гроші – лише одна зі складових, які можуть робити нас щасливішими. Але точно цілком і повністю на них покладатися не варто. Пам'ятай, що слід прокачувати також інші сфери свого життя, щоб бути ним задоволеним.