Чи суттєво зростуть біцепси, якщо робити по 100 повторень підйомів гантелі: перевірив блогер

1 жовтня 2023, 22:36
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Якщо ти хочеш мати сильні та рельєфні руки, то повинен над ними працювати. Наприклад, використовувати для цього гантелі. Ми от дізналися, чи дасть це бажаний результат.

Австралійський ютуб-блогер Лорі Шоу взяв на себе широкий спектр 30-денних викликів, спрямованих на те, щоб розширити свої фізичні межі, покращити особисту фізичну форму і допомогти йому освоїти нові навички – від тренувань як олімпійський спринтер до проходження прискорених курсів з бойових мистецтв.

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Спочатку було надто просто

У нещодавньому відео Шоу повертається до одного зі своїх попередніх челенджів: робити 100 скручувань на біцепс щодня протягом місяця. Він визнає, що фатальною помилкою в цій вправі було те, що він не включив у графік дні відпочинку, а це означає, що його м'язи не мали достатньо часу для відновлення між тренуваннями, що перешкоджало його успіхам. Тому цього разу Шоу робить ті ж самі 100 повторень кожного другого дня, сподіваючись, що достатній час відпочинку покращить видимі результати.

"Поки що я почуваюся дуже добре, – каже він після першого тижня повторних тренувань. – Таке відчуття, ніби я рвав м'язи на кожному занятті, в хорошому сенсі цього слова; вони втомлені, вони болять... Я намагаюся розігріватися й охолоджуватися на кожному занятті, роблю багато розтяжок".

Однак на другому тижні Шоу виявляє, що його м'язи відчувають себе "повністю виснаженими", і йому важко зібрати силу волі навіть для того, щоб почати сесії на 100 повторень, навіть з додатковими днями відпочинку між тренуваннями.

Блогер через день по 100 разів підіймав гантелю: дивися відео

Ситуація починає покращуватися на третьому тижні, і Шоу вводить ізольовані скручування на біцепс у свою рутину, зменшуючи вагу, але також зменшуючи махові рухи в кожному повторі і, таким чином, усуваючи імпульс, який міг би зробити вправу трохи легшою.

В останній день випробування Шоу вимірює свій прогрес за трьома показниками: розмір його біцепсів у напруженому стані, вага, яку він підіймає, і час, за який він може виконати всі 100 повторень за сеанс.

На початку місяця Шоу підіймав 35-фунтові гантелі (близько 16 кілограмів). Через 30 днів він виявив, що може виконати 100 повторень швидше і в кращій формі, якщо знизить вагу до 30 фунтів (близько 13,6 кілограма). Після 100 повторень розмір біцепсів збільшився приблизно на 1 сантиметр.

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Блогер задоволений результатом і вважає, що це чудовий спосіб нарощувати м'язову масу.

Автор: Назарій Лазур