Надія Литви й "найполітизованіший" футбол: як працює дипломатія спорту

Спорт був потужним агентом змін упродовж усієї історії людства. Він об'єднував цілі нації й дарував надію народам

А ще спорт був і залишається важливим майданчиком для розв'язання навіть політичних і соціальних питань. Нижче – кілька яскравих цьому прикладів.

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Символ надії

Після розпаду Радянського Союзу Литва відновила свою незалежність і брала участь у літніх Олімпійських іграх 1992 року як суверенна країна.

Та от біда – збірна Литви з баскетболу не мала на той час грошей на поїздку. Аж поки раптово не дала ці гроші американська рок-група Grateful Dead.

Збірна Литви здобула тоді бронзову медаль – і стала символом надії для країни, яку 50 років придушував радянський кулак.



Литовська команда дивом потрапила на Олімпіаду, і здобула медаль / Фото allbasketball

"Найполітизованіший" футбольний матч в історії

У 1979 році в Ірані відбулася революція. До того року відносини цієї країні зі США були непоганими, та потім все розвалилося.