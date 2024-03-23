Вчені можуть нарешті дізнатися, чому ця цікава наднова схожа на газову конфорку

Вчені, можливо, з'ясували, як наднову, розташовану відносно близько до Землі, прикрасило "намисто з перлин". Від чого вона стала схожа на класичну газову конфорку.

Мовиться про наднову 1987A (SN 1987A), що є залишком величезного космічного вибуху, який розірвав масивну зірку. Вона розташована в галактиці-супутнику Чумацького Шляху – Великій Магеллановій Хмарі (ВМХ).

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Як утворилася наднова "конфорка"

Від нас до 1987A – близько 160 000 світлових років. Та наші телескопи можуть помітити, що ця наднова оточена згустками водневої плазми, що світиться. І це давня загадка в астрофізиці.

Однак тепер дослідники з Мічиганського університету розповіли, як кувалося це "намисто з перлів". Вони вважають, що структура пов'язана зі способом створення контражурів – це пухнасті білі смуги, які залишають у небі літаки.



Наднова 1987A, як її бачать космічні телескопи / Фото Hubble Space Telescope, James Webb Space Telescope

Це відбувається так: повітряні потоки з кожного крила літака закручуються у спіралі один в одного, це створює розриви в тому, що в іншому випадку було б плавними лініями хмар, видимими крізь водяну пару у вихлопі реактивного літака.

А за допомогою паралелі з літаком дослідники можуть передбачити кількість згустків, які можна буде побачити навколо залишку наднової.

SN 1987A стала першою надновою, видимою неозброєним оком із часів відкриття Кеплером наднової у 1604. Та лише цього року, у 2024, завдяки космічному телескопу Вебб (JWST) люди змогли визначити, що в основі SN 1987A насправді лежить нейтронна зоря.

SN 1987A, як її бачить JWST / Зображення NASA, ESA, CSA

Учені припускають, що кільце газу, яке оточувало материнську зорю, що вибухнула й утворила SN 1987A, утворилося внаслідок злиття двох зірок. Злиття вирвало з обох зірок водень у космос.

й утворила SN 1987A, утворилося внаслідок злиття двох зірок. Злиття вирвало з обох зірок водень у космос. Це сталося ще за десятки тисяч років до формування наднової, й у цьому проміжку до зоряного вибуху сильні зоряні вітри з високошвидкісних заряджених частинок, які виходили від зірки, обдували водень.

з високошвидкісних заряджених частинок, які виходили від зірки, обдували водень. Це й могло сформувати згустки водню навколо зорі ще до того, як вона стала надновою. Іншими словами, перлини, які прикрашають SN 1987A, могли існувати ще до того, як сталася наднова.

Щоб підтвердити цю історію, команда Мічиганського університету створила складну симуляцію, яка в підсумку передбачила, що SN 1987A має бути прикрашена 32 перлинами, що приємно близько до 30 згустків водню, які зараз там спостерігаються.