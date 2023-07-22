Чи нарцисичний ти партнер: ознаки, щоб перевірити себе

Нарцисизм йде пліч-о-пліч з багатьма токсичними формами поведінки. Він може призвести до обману, надмірного контролю, емоційного насильства та постійної боротьби.

Проблема полягає в тому, що нарцис не завжди знає або усвідомлює, що він робить. А якщо й усвідомлює, то не має уявлення про те, як змінитися.

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Нарцисизм – це надмірна самозаглибленість, яка змушує людину ігнорувати потреби тих, хто її оточує. Хоча кожен може час від часу демонструвати нарцисичну поведінку, справжні нарциси часто ігнорують інших та їхні почуття. Вони також не розуміють, який вплив їхня поведінка має на інших людей,

– пояснює WebMd.

Крім того, річ у тім, що ми всі можемо час від часу демонструвати нарцисичну поведінку або ставлення, і єдиний спосіб уникнути цього – бути поінформованим і визнати, що саме призводить до цього, і що негативно впливає на інших людей і стосунки.

Як дізнатися, чи є ти нарцисичним партнером?

За даними Healthline, нарцисична людина може проявляти ці 9 якостей (наявність принаймні 5 з них означає, що у тебе може бути нарцисичний розлад особистості).

Грандіозне почуття власної значущості; Заклопотаність фантазіями про безмежний успіх, владу, блиск, красу або ідеальне кохання; Віра в те, що вони є особливими та унікальними і можуть бути зрозумілими або повинні асоціюватися з іншими особливими чи високостатусними людьми або установами; Потреба в надмірному захопленні; Почуття власної гідності; Експлуататорська міжособистісна поведінка; Відсутність емпатії; Заздрість до інших або переконання, що інші заздрять їм; Демонстрація зарозумілої та зверхньої поведінки або ставлення.

У стосунках існує певна поведінка, яка може вказувати на нарцисизм і може бути дуже деструктивною.

1. Починається добре, а закінчується погано

Healthline стверджує, що нарцисичні партнери можуть здаватися чарівними, милими, харизматичними і схожими на ідеальних партнерів. Але це лише на початку, а з часом все це починає змінюватися, і первісне "сяйво" зникає.



Нарциси на початку намагаються сподобатися іншим / Фото Drazen Zigic

Нарцисична поведінка полягає в тому, щоб показати себе як когось ефектного або ідеального, щоб привернути увагу потенційного партнера, не розуміючи, що довготривалі стосунки будуються на роботі та не базуються на тому, щоб мати чудові демонстрації на початку, а потім занедбати все, коли людина вже стала партнером.

2. Ти завжди повинен бути в центрі всього

Це пов'язано з тим, що ти завжди перехоплюєш розмову, намагаєшся бути тим, хто сяє, тим, хто заслуговує на увагу, або ж намагаєшся, щоб кожна розмова закінчувалась навколо тебе.

Звичайно, ти повинен спілкуватися, говорити про свої турботи, проблеми, досягнення, радощі та ідеї. Але з розумінням того, що розмова призначена для двох, і що ти повинен залишати місце для інших людей, щоб вони могли сяяти та відчувати, що їх цінують і чують.

3. Маленькі проблеми стають величезними

Foundations Counseling LLC пояснює, що "загальною характеристикою нарцисів є реакція на щось незначне з сильним гнівом. Цей рівень спалаху часто недоречний стосовно контексту ситуації. Наприклад, коли хтось поділяє протилежну політичну точку зору або пропонує конструктивну критику".

Це нормально, коли певні речі викликають у тебе злість або вибух, але твої стосунки повинні бути пропорційними тому, що відбувається.



Для нарцисів маленькі проблеми стають катастрофою / Фото gpointstudio

4. Тобі важко втримати друзів

Ще один момент, про який згадують у Foundations Counseling LLC, – це питання друзів. Ти можеш подумати, що це пов'язано з тим, що у тебе їх немає або вони недовго залишаються у твоєму житті. Але це звичайна річ, яка трапляється з нарцисами, оскільки вони не вміють налагоджувати зв'язки з іншими людьми та можуть проявляти поведінку, яка змушує їх замикатися в собі. Наприклад, не слухати, завжди хотіти бути в центрі уваги або давати надмірно різку критику, яка не є конструктивною.

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5. Невизнання своєї відповідальності або провини

Це частина газлайтингу і є нарцисичною поведінкою. Вона полягає в тому, що ти завжди намагаєшся звинуватити іншу людину в тому, що йде не так, як треба. А у сварках чи проблемах перевертаєш ситуацію так, щоб уникнути визнання того, за що ти несеш відповідальність, і того, як це негативно впливає на інших людей.