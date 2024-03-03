Ось 4 парфуми для найкращих компліментів, якщо ти чоловік 30+
Джерело:GQ
Ці аромати у філософському сенсі розташувалися десь посередині між цілями та інтересами, що робить їх трохи складними для вибору. Тому що тобі потрібна серйозність у нотах, але не настільки, щоб почуватися старшим.
Водночас аромат не має бути занадто легкими та веселим, начебто тобі ще 20. А ще він повинен працювати в професійному середовищі, не бути нудним чи несуттєвим, бути спокусливим, але не надто сексуальним. І, ясна річ, він повинен довго триматися.
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Базовий список парфумів для чоловіків 30+
Враховуючи все це, QG підібрав невеличкий список парфумів, які даруватимуть тобі компліменти, куди б ти не пішов та кого б не зустрів. Тільки не забувай, що жодні аромати не мають вікових обмежень, ба й загалом парфумерія – це гіперсуб'єктивна сфера.
- Cartier Pasha EDP. Цей аромат привертає увагу будь-кого, ідеально підходить для побачень, вечері й помірно офіційних заходів. Має інтенсивний і глибокий підпис, огорнутий теплом сандалового дерева. Чуттєвий, амбровий і розкутий шлейф для чоловіків, які хочуть продемонструвати характер і витонченість. Ноти: сандал, лікер, бальзамічна ялиця, бензоїн, амброценід, боби тонка, лабданум і листя індонезійських пачулі.
- BVLGARI MAN In Black. Відтінок офіційності та елегантності, спокусливе і темне творіння, що відбиває імпульсивний і таємничий характер вогню. Магнетична парфумована вода з силою причарування, нове втілення чоловічої харизми та зухвалості. Один із найкращих парфумів, який можна подарувати на день народження 30+. Ноти: спеції, ром, тютюн, шкіра, ірис, тубероза, боби тонка, гваякове дерево і бензоїн.
- Terre d'Hermès. Цей аромат розповідає про зв'язок людини з землею, про скромний і гармонійний діалог з природою та стихіями. Теплий, деревний аромат. Поєднує в собі обволікаючий кедр та іскристий грейпфрут із нотою мерехтливого шисо. Ноти: апельсин, грейпфрут, перець, пеларгонія, кремінь, ветивер, кедр, пачулі і бензоїн.
- Creed Green Irish Tweed. Ароматний, зелений і неймовірно свіжий, цей парфум є класичною фужерною водою. Верхні ноти лимона та вербени досконало доповнені подихом свіжої м'яти. Шари герані врівноважують лаванду, формуючи класичну структуру аромату, а глибокий та інтенсивний аромат кедрового дерева розливається нотами дубового моху, створюючи неповторний стійкий деревний аромат. Ноти: кедр, ірис, листя фіалки, амбра і сандал.