Найпоширеніші помилки під час першого побачення та як їх уникнути

Кожен з нас розуміє, що надзвичайно важливо справити хороше враження на першому побаченні. Але часто буває так, що ми настільки сильно вистрибуємо зі штанів, перекреслюючи наші намагання.

Як свідчить практика, на першому побаченні більшість з нас припускається низки помилок. І тут мовиться не лише про запізнення або відсутнє володіння етикетом. Є низка інших хиб, які можуть перше побачення перетворити на останнє. І саме по них ми й пройдемося.

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Поширені помилки під час першого побачення

1. Шукаєш "єдину та неповторну"

Запам'ятай раз і назавжди, що не кожне побачення матиме щасливий кінець.

У своїй книзі "Психологія сьогодні" психологиня Кейтлін Кантор пояснює, що тобі не слід йти на побачення, думаючи, що зустрінеш єдину та неповторну. Ту, з якою ти готовий будеш зустріти старість. У цей момент важливо вирішити, чи хочеш ти піти на друге побачення, а не вимальовувати собі плани на наступні 5, 10, а то й більше років.



Не зациклюйся на пошуках єдиної та неповторної / Фото Pylyp Sukhenko

Якщо прислухатися до її поради, то тобі вдасться зняти напругу під час зустрічі, а також менше нервуватися. Ба більше, у тебе не буде завищених очікувань, які можуть стати причиною розчарувань. Сприймай побачення як звичайну зустріч. Будь собою та дозволь дівчині навпроти робити те саме.

Найважливіше для вас на першому побаченні – дізнатися більше один про одного. На цьому й варто загострювати свою увагу.

2. Подаєш занадто багато інформації

Здавалося б, ми суперечимо собі, але не зовсім. У цьому плані мовиться про деталі, які не гоже розповідати на першому побаченні. Наприклад, їй не варто знати, наскільки ти близький зі своїм братом, про що він мріє. Пам'ятай про те, що вона повинна відчувати, що твоя увага зосереджена саме на ній.

Розмова має бути легкою та плавною. Розповідай про свої інтереси, улюблені фільми. А також уникай тем, які можуть зробити тебе надто вразливим. Не забувай про те, що ви надто мало знайомі, щоб цілком і повністю оголятися перед нею.

3. Зациклюєшся на спільному майбутньому

Варто також розуміти, що ідеальне перше побачення не гарантує тобі побудову стосунків. Тож спробуй не будувати повітряних замків, називати спільних дітей, а також обирати подумки породу собаки, яка житиме з вами. Це все класно, але може не на жарт засмутити тебе, якщо щось піде не за планом.



Будь готовим, що перше побачення може стати останнім / Фото Matt W Newman

Часто потрібно бодай кілька побачень, щоб зрозуміти, чи підходите ви один одному. Іноді люди під час першої зустрічі настільки сильно намагаються сподобатися, що уже на другій їхній образ буквально починає сипатися. Тож не виключено, що панянка, яка відразу ж запала тобі в душу, наступного разу не викличе подібних емоцій. Або ти не виправдаєш її сподівань. І це теж нормально.

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Перше побачення – можливість краще вивчити людину, з якою ти спілкувався напередодні. Але це точно не момент, коли ти вже повинен малювати плани на спільне майбутнє. Не підганяй події, щоб уникнути розчарувань та непорозумінь. Якщо уникати помилок, перелічених вище, побачення пройде легко та невимушено. А це означає, що у тебе будуть значно вищі шанси, що воно – не останнє.