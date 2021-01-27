Ніколь Шерзінгер похизувалася пишними сідницями: гарячі фото співачки

42-річна солістка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер виклала в мережу серію гарячих фото. На них вона біжить у купальнику узбережжям, хизуючись своїми пишними сідницями. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Джерело: інстаграм Ніколь Шерзінгер

Гарячі фото співачки неабияк розбурхали користувачів мережі, зібравши кількасот тисяч лайків.

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Сексуальна співачка Ніколь Шерзінгер продовжує ділитися світлинами з відпочинку. Цього разу вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі серію фото, на яких біжить узбережжям у купальнику. Прихильникам зірки надзвичайно сподобалися пружні сідниці красуні. Гайда насолоджуватися гарячими фото солістки The Pussycat Dolls на Men 24!

З усіх сил! Біжу до цього нового року, нової глави з новою вірою, новою битвою!,

– написала вона під постом.

Підписникам Ніколь Шерзінгер шалено сподобалися фотографії, якими вона поділилася в мережі. Тож вони залишили їй кілька сотень лайків під постом, а також безліч коментарів:

"Припини змушувати усіх ревнувати";

"Бездоганне тіло";

"Ці фото дуже круті";

"Приємно бачити тебе такою цілеспрямованою та щасливою! Дякую, що мотивуєш";

"Войовниця з діамантовим серцем";

"Тіло королеви".

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Підпишися на Ніколь Шерзінгер, щоб не пропустити ще більше гарячих фотографій. А ними вона залюбки ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі!