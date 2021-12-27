Одяг з кашеміру: помилки, яких припускаються чоловіки під час його носіння

Кашемір – вовняна тканина, яка надзвичайно популярна у модній індустрії. А особливо актуальна вона у холодну пору року. І тут немає нічого дивного, адже одяг з нього максимально теплий. Але...

Ми часто припускаємося помилок, обираючи речі з кашеміру. Спробуємо пройтися по найпоширеніших модних промахах, яких краще уникати. Це дозволить тобі залишатися стильним і бути на висоті.

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1. Неправильно переш кашемірові речі

Попри думку багатьох, одяг з кашеміру не псує свій зовнішній вигляд після прання. Але немає потреби робити це після кожного використання. Але варто також розуміти, що кожна річ з цієї тканини має свої особливості догляду. І, якщо ти не вивчиш бірку, то є високі шанси, що прослужить вона тобі значно менше.



Перед пранням варто вивчити бірку / Фото PlanetCare

2. Неправильно його зберігаєш

Ці предмети одягу зазвичай зберігаються у наших шафах половину року. Що й логічно, адже носити кашемір влітку або навесні доволі складно. Ось чому тобі слід звернути увагу на те, як ти зберігаєш ці речі. Усе для того, щоб уникнути появи зморщок або деформації.

Найкраще зберігати кашемірові речі у пакетах для одягу. Це дозволить їм не бруднитися, а також не деформуватися.

3. Неправильно розвішуєш його

Якщо у тебе є кашеміровий светр, то його категорично не можна вішати на гачок або просто кидати на спинку крісла. Пам'ятай, що це дуже ніжна та тонка пряжа, тож її потрібно розвішувати на вішалку. Або ж, якщо ти не плануєш довго носити речі, сховати їх у пакети для одягу.

Що стосується шарфів, то їх не варто кидати де-небудь в оселі. Це дозволить їм прослужити максимально довго.



Зберігай кашемірові речі правильно, щоб вони прослужили довше / Фото David Lezcano

4. Носиш їх з будь-яким типом одягу

Кашемір – ексклюзивна й елегантна тканина, тому не варто поєднувати її з будь-чим. Тож ми б не рекомендували тобі носити ці речі на повсякдень. Натомість вони ідеально доповнять діловий або офіційний образ. Кашеміровий шарф, наприклад, додасть тобі вишуканості.

Можна також трохи проекспериментувати: класичні штани, шкіряна куртка, замшеві черевики челсі та кашеміровий светр. Ти почуватимешся максимально стильно, а також тепло.

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Одяг з кашеміру не лише дуже теплий, а й дозволяє добряче прокачати свій стиль взимку. Головне – правильно за ним доглядати та вміти поєднувати його з іншими речами. Маємо надію, наші поради допоможуть тобі бути на висоті, якщо у твоєму гардеробі є речі з кашеміру.