Одягнися на побачення як мільйонер та у стилі Old Money: кілька порад для чоловіків

Хочеш справити найкраще враження на побаченні? Тоді можеш взяти кілька порад зі стилю Old Money. Одягнувшись на побачення як мільйонер, ти щонайменше зможеш відчути себе впевненіше.

Стиль Old Money – це не тільки класичні костюми або офісний дрескод, насправді його можна застосувати в будь-якій ситуації. Серед яких цілком може бути й побачення з кимось новим.

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Причім справа не в брендах, а у виборі образів, комбінацій і деталей, які в комплексі нададуть тобі вигляду відшліфованого, витонченого, привабливого, впевненого і сильного. На тих же побаченнях добре одягатися – це важливий момент, спосіб показати зацікавленість, повагу, а також спосіб позбавитися нервозності й стресу.

Ось ключі до стилю мільйонера, з яких можна почати

Сорочка поло. Бред Пітт, Девід Бекхем, Кріс Еванс й інші найкраще одягнені чоловіки світу знають, що сорочка поло – це базова річ, яку не можна пропустити. Вона може бути універсальною, тобто ти без проблем можеш одягнути її на роботу, на побачення або на червону доріжку. Сорочка поло може допомогти тобі мати дуже привабливий вигляд, якщо подбаєш про колір, матеріал і те, як вона сидить на твоєму тілі. Вона допоможе тобі мати більш ошатний, ніж у футболці, вигляд, але не настільки серйозний чи задушливий, як у сорочці на ґудзиках.

Бред Пітт, Девід Бекхем, Кріс Еванс й інші найкраще одягнені чоловіки світу знають, що сорочка поло – це базова річ, яку не можна пропустити. Вона може бути універсальною, тобто ти без проблем можеш одягнути її на роботу, на побачення або на червону доріжку. Сорочка поло може допомогти тобі мати дуже привабливий вигляд, якщо подбаєш про колір, матеріал і те, як вона сидить на твоєму тілі. Вона допоможе тобі мати більш ошатний, ніж у футболці, вигляд, але не настільки серйозний чи задушливий, як у сорочці на ґудзиках. Повсякденне плюс офіційне. Найкращий спосіб здобути ошатний і розумний вигляд, але не переборщити – це поєднувати повсякденні й розслаблені елементи з формальними. Наприклад, парадні брюки з футболкою або костюм з ідеальною парою кросівок. Важливо дотримуватися балансу, щоб образ був цілісним і досягав потрібного ефекту – вигляду зрілого і сучасного водночас.



Дотримуйся цих порад, щоб надати своєму образу елементів стилю Old Money / Фото frimufilms@freepik