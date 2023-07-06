Одягайся, як мільйонер: 5 корисних порад, як правильно носити поло

Поло – універсальний елемент гардероба, якому віддають перевагу найбагатші люди планети. Цей одяг може стати родзинкою і твого повсякденного стилю.

Такі сорочки дуже легкі, зручні й допомагають виглядати сучасніше та вільніше в офіційних образах. Саме тому поло й стали невіддільною частиною стилю багатьох мільйонерів, які є прихильниками такого тренду у моді, як "тиха розкіш".

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Зокрема, серед тих, кого можна часто побачити у такому одязі, – американський актор Кріс Еванс. Заможні люди цінують теніски за стриманість і водночас універсальність, адже вони підходять як для подорожей, так і для роботи.

Поло чудово поєднуються з іншими типами одягу, навіть з діловим костюмом. Однак є кілька секретів, які дозволяють мільйонерам створювати по-справжньому ідеальні образи з теніскою. Пропонуємо кілька порад, які допоможуть тобі виглядати у сорочці-поло дорого і стильно.

1. Уникай неякісних тканин

Якість завжди важливіша за кількість, особливо якщо це стосується сорочки-поло, де неправильний матеріал може змінити все. Тож купуй менше тенісок, натомість віддавай перевагу виробам з довговічних та якісних тканин. Такий одяг може коштувати дорого, однак довше служитиме, а носити його буде набагато приємніше.

Звісно, можна обирати поло і серед мас-маркету, однак у такому разі варто зупинитися на найкращих варіантах, які є в наявності. Перед покупкою оціни річ на дотик та поміряй її. Це допоможе ухвалити остаточне рішення.

2. Звертай увагу на те, як сорочка-поло "сидить" на тобі

Цей нюанс важливий при виборі будь-якого одягу. Речі, які ідеально пасують фігурі, роблять твій образ дорожчим, адже виглядають так, ніби їх шили саме за твоїми мірками.

При виборі сорочки-поло насамперед зверни увагу на рукави. Бажано, аби вони сягали середини біцепса. Також вони не повинні бути занадто широкими.



Теніска має ідеально "сидіти" по фігурі / Фото Ape to gentleman

Уникай закоротких тенісок. Довжина поло повинна бути такою, щоб коли ти підіймаєш руки, торс повністю не оголювався. Втім, задовгий варіант також виглядатиме не дуже вдало.

Окрім того, обираючи поло, важливо враховувати свій розмір та особливості статури. Теніска не має бути затісною або заширокою.

3. Носи поло не тільки з джинсами

Теніска чудово поєднується з джинсами, це ідеальний варіант для образів на щодень. Якшо ж потрібно виглядати офіційніше, то можна додати блейзер – піджак невимушеного крою.

Водночас поло відкриває широкий простір для експериментів. Наприклад, такі сорочки можна носити з діловими костюмами або класичними брюками. Теніска зробить офіційний одяг ще витонченішим. На додачу тобі буде комфортно, а твій образ не буде занадто нудним і серйозним.



Поло чудово поєднується з діловими костюмами / Фото Ape to gentleman

Загалом теніски дозволяють виглядати сучасніше. Також ті, хто носить поло, видаються іншим вільними та відкритими до спілкування. Саме цей акцент часто використовують мільйонери, які хочуть показати свою близькість до звичайних людей.

4. Не обмежуйся лише нейтральними кольорами

Звісно, речі нейтральних відтінків універсальніші, адже їх легко поєднувати з іншими. Але вони з часом можуть набриднути. Тому не варто боятися яскравих кольорів.

Наприклад, зірка кіно Кріс Еванс одягнув на прем'єру одного зі своїх фільмів сорочку-поло з поєднанням помаранчевого та коричневого кольорів, таким чином додавши виразний акцент до свого образу.



Кріс Еванс експериментує з кольорами поло / Фото Hollywood Life

Експериментуючи з кольорами, пам'ятай, що вони мають все ж гармонійно доповнювати один одного. Інакше існує ризик виглядати занадто екстравагантно.

5. Не соромся купувати однакові теніски

Деякі мільйонери створили свій власний стиль, одягаючи однотипні речі. Наприклад, Білл Гейтс та Марк Цукерберг носять одяг, який певним чином нагадує уніформу. У цьому й полягає його основна перевага: бізнесмени вже знайшли ті варіанти, які їм подобаються і пасують, і мають у гардеробі схожі моделі вбрання різних кольорів та матеріалів, комбінуючи їх.

Придбай кілька схожих тенісок різного кольору / Фото Unsplash

Тож якщо ти знайдеш сорочку-поло, від якої будеш у захваті і яка тобі ідеально підійде, то не зайвим буде купити кілька таких екземплярів. Ти можеш придбати теніски однієї моделі, але різних кольорів або навіть форм (наприклад, з довгими і короткими рукавами). Так у тебе завжди буде можливість носити речі, у яких ти почуватимешся стильно і впевнено.