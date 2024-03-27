Хмельничанин зубами відкрив понад 50 пляшок, щоб зібрати гроші на ЗСУ: його ціль зворушує

Українці продовжують вражати та надихати. Так, хмельничанин вирішив в оригінальний спосіб долучитися до збору на ЗСУ. Для цього він взявся зубами відкривати пляшки.

Олексій Кордзіховський не лише зумів зібрати кошти на ЗСУ, а й встановити національний рекорд. Зауважимо, що за кожну пляшку наш герой збирав донати на дрон, розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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Планував відкрити 30 пляшок, а вдалося понад 50

Олексій Кордзіховський встановив національний рекорд, відкриваючи зубами пляшки з металевими кришками. За хвилину він відкоркував 52 пляшки замість заявлених 30-ти. Раніше рекорду в цій номінації не було,

– зауважила вона Вєтрова.

Керівниця Національного реєстру рекордів додала, що в Олексія власна методика відкорковування пляшок. І що для національного рекорду важливим був не лише час, за який його встановили, а й те, щоб ніщо не загрожувало здоров'ю претендента. Сама ж подія відбувалася у місцевому пабі. Кожну пляшку перед відкорковуванням ретельно перевіряли, чи ціла.

"Також ми враховуємо креативність рекорду, щоб залучити якомога більше людей і більше донатів на допомогу нашим Збройним силам", – додала Вєтрова.



Олексій Коздріховський відкрив 52 пляшки зубами / Фото Олексія Коздріховського

Олексій відомий у Хмельницькому

Зауважимо, що Олексій у Хмельницькому відомий завдяки своїй громадській роботі, а також його різностороннім захопленням. Чоловік до повномасштабного вторгнення багато подорожував та вів щоденник мандрівника. А ще серед його захоплень були роуп-джампінг, рукопашний бій і народна медицина.

Укрінформу він розповів, що придбає безпілотник за кошти, які вдалося зібрати під час встановлення рекорду. А на дроні він напише ім'я свого молодшого брата Олега. Він, на жаль, зник безвісти на війні.

Ми втратили з Олегом зв'язок із кінця лютого 2022 року, в його день народження. Він брав участь у боях на Запорізькому напрямку. А першого квітня на дзвінок відповів руський солдат, сказав, що телефон взяв у загиблого. Але ми не віримо, може він у полоні, нам досі нічого не відомо про брата. Сподіваємось, що повернеться живим,

– розповів Олексій.



Під час встановлення рекорду він збирав гроші на дрон / Фото Олексія Коздріховського

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За словами рекордсмена, якоїсь особливої підготовки він не здійснював перед цим. Каже, що випадково виявив, що може таким чином відкривати пляшки, і що не скаржиться на зубний біль. Водночас наголосив, що ладний хоч тисячу пляшок так відкрити, щоб зібрати якомога більше коштів нашим захисникам.