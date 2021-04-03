Сексуальна українська ведуча похизувалася спокусливими ніжками: гаряче фото

Популярна українська телеведуча потішила своїх підписників спокусливим фото. На ньому 36-річна Олена Філонова позує у крихітній сукні, яка ледве прикриває розкішний бюст красуні. Насолоджуйся порцією краси від Олени Філонової на Men 24!

Олена Філонова не пропускає нагоди похизуватися своїми пишними формами перед мільйоном підписників. Цього разу телеведуча виклала фото, на якому позує у крихітній сукні, яка виграшно підкреслює сексуальні ніжки красуні. Вони однозначно варті твоєї уваги.

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"Я не пам'ятаю, коли останнього разу робила для себе фотосесію. Зазвичай роблю це для роботи. І тут нарешті мене вмовили: "Оленко, потрібно, пора!", – написала вона під постом.

Також зірка додала, що світлина зроблена на мобільний телефон, а професійні кадри вона покаже згодом. Тож ми уже не можемо дочекатися, чим же іще вона нас здивує, а поки почитаємо, що про гаряче фото думають підписники Філонової:

"Олено, у вас дуже красиві ноги";

"Неймовірний образ. Олена як завжди шикарна та стильна";

"Королева";

"Вау, ці каблучки виглядають дико сексуально";

"Оленко, ви – богиня";

"Дуже сексуально, шикарно та й узагалі приголомшливо";

"Ви просто дівчина-вогонь".

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Ми теж у захваті від спокусливих ніжок Олени Філонової. Якщо такий "тизер", то не складно уявити, що фінальна робота буде ще крутішою. Тож гайда підписуватися на неї, щоб не пропустити порцію гаряченького!