Мовиться про Патріка Демпсі. Він запам'ятався мільйонам завдяки ролі нейрохірурга Дерека Шепарда в серіалі "Анатомія Грей". А для тих, хто активно слідкує за його творчістю, актор міг запам'ятатися також грою у стрічці "Любов не купиш" 1987 року.

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Справжній серцеїд з новим титулом

На сторінках журналу People цей голлівудський серцеїд з'являвся незліченну кількість разів. Цього разу, як кажуть у самому виданні, він повернувся додому з короною "Найсексуальнішого чоловіка планети".

Я радий, що це сталося саме в цей момент мого життя. Приємно отримати визнання, і, звичайно, моє его трохи постраждало, але це дає мені платформу для того, щоб використати її для чогось позитивного,

– розповідає 57-річний уродженець штату Мен в інтерв'ю PEOPLE.



Патрік Демпсі – Найсексуальніший чоловік 2023 року / Фото People

Звернімо увагу! Актор заснував Центр Демпсі на честь своєї покійної матері. Він працює, щоб підтримувати онкохворих та їхніх близьких.

Також Демпсі – зразковий сім'янин. Він одружений з 57-річною візажисткою та засновницею власної лінії екологічно чистої косметики Джилліан. Разом вони виховують 21-річну Талулу та 16-річних близнюків Саллівана та Дарбі. Крім того, актор відомий своєю схильністю керувати гоночними автомобілями.

Його спитали, що він подумав, коли вперше почув про свій новий титул. Актор зауважив, що його це абсолютно шокувало, після чого він почав сміятися. Демпсі подумав, що це був жарт, адже він "завжди був другом нареченої".

Я зовсім забув про це і ніколи навіть не думав про те, щоб опинитися в такій ролі. Тож моє его в порядку,

– додав він.



Патрік Демпсі шокований новим званням / Фото People

А як на це відреагували б його діти. За словами актора, вони "просто будуть сміятися з мене, чіплятися до мене та вигадувати всі причини, чому я не повинен бути таким". Водночас він зауважив, що "добре, що вони зберігають мене молодим".

На нас очікує новий фільм з Демпсі

Зауважимо, що у грудні ми зможемо побачити Демпсі на великих екранах. Він продемонструє нам свої гоночні навички у байопіку Майкла Манна "Феррарі". У ньому актор зіграв італійського гонщика П'єро Таруффі. Стрічка дала акторові урок ризику, але за межами траси.

Я стежив за фільмом роками, тож зателефонував Майклу і сказав: "Я хочу обговорити можливість взяти в ньому участь". Це навчило мене, що якщо ти дійсно чогось хочеш, ти повинен зробити це сам,

– згадує Демпсі.

Феррарі: дивися трейлер байопіку з Демпсі

Зараз же він переконаний, що хороші речі дійсно приходять до тих, хто вміє чекати.

У мене є наклейки на бампер, футболки, плакати. Я досяг свого піка багато років тому. Але я все ще тут,

– каже він, сміючись.

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Патрік Демпсі викликає непідробний захват. Він і без титулу "Найсексуальнішого чоловіка 2023 року" вражає. Крім того, ми очікуємо, коли на екрани вийде стрічка з ним.