5 помилок у соціальних мережах, які можуть зруйнувати твої стосунки

Підтримувати здорові стосунки в епоху соціальних мереж може бути непросто. А певні помилки можуть мати дуже поганий вплив на твої стосунки, особливо на шлюб.

Ось п'ять поширених помилок у соціальних мережах. Вони можуть зашкодити твоїм стосункам. Найкраще те, що над ними ти можеш легко попрацювати.

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1. Надмірний обмін інформацією

Постійний обмін інтимними подробицями про твої стосунки, особисте життя або твою партнерку без її згоди може бути незручним і нав'язливим. Ти можеш бути любителем соціальних мереж, але ти не можеш змусити іншу людину бути такою ж. Поважай приватність твоєї партнерки і переконайся, що те, що ти публікуєш, не перетинає його кордонів.

2. Публічні суперечки

Виносити особисті суперечки на публіку в соціальних мережах – це рецепт катастрофи. Це не що інше, як винесення брудної білизни на публіку. Це також викликає небажані думки і судження з боку ваших онлайн-друзів і підписників. Вирішуйте конфлікти приватно і з повагою.

3. Порівнювати свої стосунки

Порівняння твоїх стосунків з тими, які ти бачиш у соціальних мережах, може призвести до відчуття неадекватності або ревнощів. Найчастіше те, що ти бачиш у соціальних мережах, сильно відрізняється від реальності. Ти бачиш лише яскраві моменти, а не те, що відбувається за лаштунками стосунків.



Не варто порівнювати свої стосунки з іншими / Фото lookstudio

4. Ігнорування взаємодії поза мережею

Якщо ти надаєш перевагу телефону чи соціальним мережам, а не якісному проведенню часу зі своєю партнеркою, це може призвести до відчуття нехтування та віддалення у ваших стосунках. Доклади зусиль, щоб бути присутнім і залученим під час спілкування віч-на-віч.

5. Флірт або надмірна симпатія

Фліртова поведінка з іншими або надмірне вподобання та коментування дописів потенційних романтичних інтересів може зменшити довіру у твоїх нинішніх стосунках. Підтримуй чіткі межі, щоб зберегти довіру та повагу.

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Твоя поведінка у соціальних мережах може мати вплив на стосунки. Тож, потурбуйся, щоб ти не робив нічого такого, щоб не нашкодити вашій парі.