Секс стане в рази кращим: 4 з 5 жінок хочуть, щоб ти у ліжку робив це

У кожного з нас є свої таємні сексуальні фантазії. Хтось іноді ділиться ними зі своїми партнерами, а хтось червоніє від однієї лише думки про них. Одне з опитувань пролило світло на те, чого хочуть жінки під час сексу. Гайда вивчати їхні інтимні вподобання, які дозволять отримати ще більше задоволення від цього приємного процесу.

Сайт Simpatic провів опитування серед 2700 користувачів. Воно містило 170 питань, які мали б пролити світло на сексуальні фантазії. І тепер нам відомо, про що саме мріють представниці прекрасної половини людства у ліжку. Спойлер: про дещо з цього списку точно задумувався і ти!

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"Я регулярно закликаю людей ділитися своїми фантазіями з партнером. Те, що спочатку може здатися незручним, може привести до вибухових експериментів. Тобі просто потрібно почати розмову", – наголосила сексологиня і ведуча подкасту "Секс з Емілі" Емілі Морс.

Ну що ж, готовий дізнатися, чого хочуть жінки у ліжку? Тоді пристебни паски безпеки.

1. Брудні розмови

Майже 81% жінок заявили, що хочуть, щоб їхній партнер частіше використовував брудні слова під час сексу. Морс зауважує, що мозок – найпотужніший статевий орган. А брудні розмови – творчий спосіб стимулювати його.

Але потрібно обережно підійти до цього пункту. Не всім панянкам подобаються брудні слова. Тож переконайся, що її це дійсно збуджуватиме. В іншому випадку у тебе є всі шанси зіпсувати геть усе однією невдалою реплікою.



4 з 5 жінок хочуть почути брудні слова під час сексу / Фото Unsplash

2. Похід у стриптиз

Майже 70% жінок сказали, що хотіли б піти до стрип-клубу зі своїм партнером. І тут усе логічно: такі заклади мають унікальну й інтенсивну сексуальну енергію. Тож є всі шанси, що після походу до стрип-клубу ввечері на тебе очікує не менш спекотна зустріч. Морс додала, що така витівка може стати ідеальною прелюдією. Щоправда, про повноцінний похід до такого клубу наразі можна лише мріяти.

3. Секс-іграшки з дистанційним керуванням

63% жінок заявили, що вони фантазували про використання секс-іграшок з дистанційним керуванням. А 44% зауважили, що хочуть, щоб їхні партнери використовували такі гаджети у громадських місцях. Тож, якщо ти регулярно вирушаєш у відрядження, пора задуматися над такою іграшкою. До слова, є парні варіанти, які ви зможете використовувати водночас удвох.



Секс-іграшки з дистанційним керуванням незамінні під час відрядження / Фото Unsplash

4. Із зав'язаними очима

58% жінок заявили, що мріяли про те, щоб їм зав'язали очі під час сексу. Морс зауважує, що крім сексуальної довіри та домінування, зав'язані очі підсилюють відчуття. Раптові несподівані дотики та поцілунки створюють хвилю задоволення, яка може прискорити збудження. Тож можеш спробувати використати пов'язку наступного разу, щоб подарувати їй ще більше кайфу під час сексу.

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Спробуй наступного разу втілити одну з цих сексуальних фантазій своєї коханої. Вона однозначно оцінить урізноманітнення вашого інтимного життя. Та й тобі точно буде дуже і дуже добре!