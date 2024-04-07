Популярний порноактор дав найважливішу пораду для тих, хто хоче більше займатися сексом

Шалено популярний порноактор, який підтримав Україну у війні проти Росії, Джонні Сінс дав ключову пораду чоловікам. Правда, вона стосується далеко не всіх.

Порада Джонні Сінса, відомого як "Лисий з Brazzers", може допомогти покращити романтичні стосунки. І він закликає чоловіків, котрі втрачають волосся на голові, прийняти свою лисину.

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До чого закликає порноактор

За словами 45-річного Джона Сінса, занурення у процес випадіння волосся – чудовий спосіб проводити більше часу в спальні.

Зірка серіалів "Вечеря з Дені" та "Брудні матусі 6" розповів, що натрапив на цей секрет після того, як почав голити голову у віці 23 років "з необхідності, а не тому, що мені подобався зовнішній вигляд".

Він додав, що клопоти з укладанням пасом повністю зменшилися через відсутність пасом, і це зробило зовнішній вигляд його власною фішкою.

Як доказ своєї теорії Сінс вказав на деяких з найвидатніших людей світу, таких як Джефф Безос і Двейн "Скеля" Джонсон. Інші сміливці, такі як принц Вільям і Він Дізель, також були визнані привабливими.

Деякі з найталановитіших людей у світі – лисі,

– сказав він.

Сінс, чиє справжнє ім'я Стівен Вулф, працює в порнобізнесі з 2006 року, після того, як залишив роботу на будівництві.

Уперше він знайшов роботу в секс-бізнесі через оголошення на сайті Craiglist і почав нарощувати свій авторитет на вулиці, і зараз він є однією з найбільших зірок у світі.



Джонні Сінс зробив лисину своєю фішкою / Фото з інстаграму Сінса

Він навіть отримав нагороду "Найпопулярніший виконавець чоловічої ролі серед жінок" на щорічній премії Pornhub Awards у 2018 році.

Його робота заважає романтичним стосункам

Сінс також розповів австралійському виданню про те, як його робота може стати на заваді його романтичним стосункам. Раніше артист був одружений з іншою зіркою дорослого контенту Кіссою Сінс, і вони розлучилися у 2019 році.

"Для більшості з нас і так нелегко ходити на побачення, а робота в секс-бізнесі та секс з кількома людьми ще більше ускладнює ситуацію", – сказав він, додавши, що зараз він неодружений і готовий до нових знайомств.

Він додав, що сподівається знайти партнерку, яка "готова прийняти твій спосіб життя, а ти приймеш її спосіб життя".

У бізнесі досить легко знайти партнера, тому що ви обидва робите одну і ту ж справу. Ви все ще можете ревнувати, і це нормально, адже це просто спілкування з іншою людиною,

– сказав він.

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Сінс пояснив, що бути порнозіркою – це просто робота і засіб для досягнення мети. Водночас він зазначив, що хотів би йти додому і бути з людиною, з якою зустрічається, ніж працювати.

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