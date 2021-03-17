Двоє бодибілдерів показали помилки, яких припускають більшість новачків у залі: відео

Ролики про провали у тренажерному залі надзвичайно популярні в мережі. Воно й не дивно, адже такі відео веселі, а також дуже корисні. Кожен може побачити, що він робить неправильно, а також отримати кілька слушних порад. Хлопці з Buff Dudes вирішили присвятити один зі своїх роликів помилкам у тренажерному залі. Не роби так!

Звичайно ж, ти можеш сказати, що виконуєш усі вправи правильно. Але ми все ж рекомендуємо глянути відео хлопців, щоб остаточно переконатися в цьому.

Це цікаво 5 вправ, які не лише спалюють жир, а й прокачують твій розум

"Зайшовши до спортзалу, ти багато чого навчишся. І за ті роки, що я і мій брат Брендон ходимо в спортзал, ми багато чого навчилися, а також наробили чимало помилок", – підкреслює Хадсон.

Ці помилки почалися з его-ліфтингу або підйому максимальної ваги у надії вразити когось іншого. Его-ліфтинг може бути небезпечним, а також попахує поганим тоном.

Его-ліфтинг – підйом ваги значно більшої, ніж ти можеш підняти. Такі виклики можуть стати причиною травматизму, а також проблем зі здоров'ям.



Не потрібно на початку вимагати від себе більшого, ніж може твоє тіло / Фото Unsplash

Потім хлопці почали багато їсти здорової їжі. Це звучить суперечливо, але занадто багато хорошого – все ж занадто. Помірність – ключ до успіху.

Якщо ти достатньо тренуєшся, то зовсім не обов'язково постійно їсти відварену курячі грудку та крупи. Іноді спокійно можна дозволяти собі щось не зовсім корисне.

Ще одна помилка – пропуск частин тіла. Ноги, звичайно, часто пропускаються. Тож у результаті тіло втрачає рівновагу. Намагайся прокачувати тіло рівномірно, адже потім надолужувати буде дуже і дуже непросто.

Твоя робота над своїм тілом повинна бути постійною та стабільною. Це стосується як тренування, так і харчування. Також ти маєш пам'ятати, що тіло не повинне звикати до тренувань, тож їх варто чергувати.



Тобі потрібно дотримуватися графіку тренувань та харчування / Фото Unsplash

Твоєму тілу потрібний відпочинок, тож залишай достатньо часу для відновлення. Це ще один ключ до успіху, яким часто нехтують, щоб досягнути бажаних результатів.

Також хлопці закликають не порівнювати себе з іншими. Твоє тіло унікальне, тож не виключено, що ти просто не зможеш наростити таку "раму". Тож потрібно сприйняти себе та почуватися комфортно у "власній шкурі".

Щоб отримати найкращі результати, переконайся, що у тебе є план. Він повинен ґрунтуватися на власних відчуттях, складатися з вправ, які прокачують кожну групу м'язів.

Дивися відео, на якому Buff Dudes розповідають про поширені помилки під час тренувань:

Хлопці з Buff Dudes наостанок зазначають, що не потрібно очікувати миттєвих результатів. Робота над тілом – процес тривалий. Тож наберися терпіння та впевнено крокуй до своєї мети.

Читай також 5 простих змін у житті, які допоможуть наростити м'язову масу