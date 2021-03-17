Двоє бодибілдерів показали помилки, яких припускають більшість новачків у залі: відео

Джерело:Man of Many
Ролики про провали у тренажерному залі надзвичайно популярні в мережі. Воно й не дивно, адже такі відео веселі, а також дуже корисні. Кожен може побачити, що він робить неправильно, а також отримати кілька слушних порад. Хлопці з Buff Dudes вирішили присвятити один зі своїх роликів помилкам у тренажерному залі. Не роби так!
Звичайно ж, ти можеш сказати, що виконуєш усі вправи правильно. Але ми все ж рекомендуємо глянути відео хлопців, щоб остаточно переконатися в цьому.
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"Зайшовши до спортзалу, ти багато чого навчишся. І за ті роки, що я і мій брат Брендон ходимо в спортзал, ми багато чого навчилися, а також наробили чимало помилок", – підкреслює Хадсон.
Ці помилки почалися з его-ліфтингу або підйому максимальної ваги у надії вразити когось іншого. Его-ліфтинг може бути небезпечним, а також попахує поганим тоном.
Не потрібно на початку вимагати від себе більшого, ніж може твоє тіло / Фото Unsplash
Потім хлопці почали багато їсти здорової їжі. Це звучить суперечливо, але занадто багато хорошого – все ж занадто. Помірність – ключ до успіху.
Якщо ти достатньо тренуєшся, то зовсім не обов'язково постійно їсти відварену курячі грудку та крупи. Іноді спокійно можна дозволяти собі щось не зовсім корисне.
Ще одна помилка – пропуск частин тіла. Ноги, звичайно, часто пропускаються. Тож у результаті тіло втрачає рівновагу. Намагайся прокачувати тіло рівномірно, адже потім надолужувати буде дуже і дуже непросто.
Твоя робота над своїм тілом повинна бути постійною та стабільною. Це стосується як тренування, так і харчування. Також ти маєш пам'ятати, що тіло не повинне звикати до тренувань, тож їх варто чергувати.
Тобі потрібно дотримуватися графіку тренувань та харчування / Фото Unsplash
Також хлопці закликають не порівнювати себе з іншими. Твоє тіло унікальне, тож не виключено, що ти просто не зможеш наростити таку "раму". Тож потрібно сприйняти себе та почуватися комфортно у "власній шкурі".
Щоб отримати найкращі результати, переконайся, що у тебе є план. Він повинен ґрунтуватися на власних відчуттях, складатися з вправ, які прокачують кожну групу м'язів.
Дивися відео, на якому Buff Dudes розповідають про поширені помилки під час тренувань:
Хлопці з Buff Dudes наостанок зазначають, що не потрібно очікувати миттєвих результатів. Робота над тілом – процес тривалий. Тож наберися терпіння та впевнено крокуй до своєї мети.
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