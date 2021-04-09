Як за 6 хвилин кардинально змінити своє сексуальне життя: порада експертів

Секс – одне з найприємніших занять. Але немає межі досконалості. Тож цього разу ми спробуємо розібратися, як покращити своє інтимне життя. І тут на допомогу нам прийде правило 6 хвилин. Дізнайся, що потрібно зробити, щоб твоя партнерка отримала ще більше задоволення.

Ми не втомлюємося нагадувати тобі про те, що в інтимному житті ніколи не варто зупинятися на досягнутому. Потрібно прокачувати свої вміння, вивчати вподобання партнерки, а також розуміти власне тіло. Це дозволить отримати ще більше задоволення від цього приємного процесу. А ще можна використовувати певні хитрощі. Про одну з них ми розповімо далі.

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Дослідження, проведене в Канаді, показало, що як "лагідна поведінка перед сексом" (наприклад, поцілунки, обійми або прелюдія), так і подальша турбота після сексу, яка триває понад 6 хвилин, можуть змусити учасників відчувати себе "дуже сексуально задоволеними".

Результати показали, що 71% жінок, в яких було від 6 до 10 хвилин лагідної поведінки після сексу, оцінили свій останній статевий акт як дуже приємний. У порівнянні, 44% висловили ту ж думку, але в них лагідні пестощі тривали від 0 до 5 хвилин. Тож не дивно, що учені назвали це явище "правилом 6 хвилин".



Приділи бодай 6 хвилин прелюдії, щоб партнерка отримала більше задоволення / Фото Pixabay

Авторка дослідження Робін Мільхаузен, професор сексуальності в Університеті Гвельфа, пояснює, що гетеросексуальні стосунки надто зосереджені на проникненні у піхву. Вона наголошує на тому, що ми забуваємо про можливості, які дає нам зближення після сексу.

"Ми уразливі, почуваємося розслабленими, пов'язаними одним з одним. Тому це ідеальний час для близькості, яка може привести до більшого сексуального задоволення", – наголошує вона.

З огляду на те, що жінці – якщо вірити статистиці – потрібно від 10 до 15 хвилин для досягнення оргазму, тобі слід попрацювати над її розігрівом. Скористайся правилом 6 хвилин, щоб подарувати їй якомога більше задоволення. А ми то знаємо, якщо задоволена жінка в ліжку – задоволеній і чоловік!

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