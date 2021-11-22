Для нової зйомки Кара Дель Торо приміряла джинси. Верх вона вирішила залишити без одягу, прикривши голі груди книжкою. Особливої уваги заслуговує антураж: красуня позує на шкіряному коричневому дивані, а за вікном квартири можна побачити багатоповерхівки. Але кого це все цікавить, якщо максимум уваги до себе привертає саме бюст красуні.

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Підписникам Кари Дель Торо шалено сподобалися кадри, якими вона поділилася. Про це свідчать тисячі лайків під публікацією, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже насолоджуйся світлинами нашої героїні:

"Красива та сексуальна";

"Ти змушуєш моє серце битися значно частіше";

"Абсолютно приголомшлива";

"Я хочу прочитати цю книгу";

"Найкращі фотографії у світі";

"Надзвичайно чарівна жінка";

"Можна сісти поруч з тобою на диван?";

"Цей вечір обіцяє бути гарячим".



Кара Дель Торо знялася топлес на шкіряному дивані / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо знялася топлес на шкіряному дивані / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо знялася топлес на шкіряному дивані / Фото з інстаграму Дель Торо

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Кара Дель Торо викликає непідробний захват. Воно й не дивно, адже її природна краса та спокусливі форми буквально заворожують. Тебе ж ми закликаємо підписатися на модель. Це дозволить одним з перших милуватися гарячими фото, які вона викладає у мережу.