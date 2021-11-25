Цього разу Джесс Хант поділилася зі своїми підписниками еротичним відео. На ньому модель позує топлес, прикриваючи голі груди руками. Доповнюють відвертий образ чорні трусики та прозорі рукавиці в тон білизні. Не дивно, що її прихильники у захваті від ролика.
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Про це свідчать не лише понад 180 тисяч лайків, а й безліч компліментів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Це просто вау! У мене таке ж намисто, але його ти носиш краще";
- "Ти сама бездоганність";
- "Дівчина, яка викликає непідробний захват";
- "Чому ти така приголомшлива?";
- "Я просто не можу підібрати слів, наскільки ти розкішна";
- "Надзвичайно красива та чарівна";
- "Крихітко, я люблю тебе";
- "Ти просто дивовижна".
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Слідкувати за Джесс Хант в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо тобі долучитися до її мільйонної армії прихильників. Саме це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими публікаціями, які регулярно з'являються на сторінці моделі.