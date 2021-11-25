Цього разу Джесс Хант поділилася зі своїми підписниками еротичним відео. На ньому модель позує топлес, прикриваючи голі груди руками. Доповнюють відвертий образ чорні трусики та прозорі рукавиці в тон білизні. Не дивно, що її прихильники у захваті від ролика.

Варте уваги Національний день журавлини: круті коктейлі, на які надихнула ця ягода

Про це свідчать не лише понад 180 тисяч лайків, а й безліч компліментів. Традиційно лови найкращі з них:

"Це просто вау! У мене таке ж намисто, але його ти носиш краще";

"Ти сама бездоганність";

"Дівчина, яка викликає непідробний захват";

"Чому ти така приголомшлива?";

"Я просто не можу підібрати слів, наскільки ти розкішна";

"Надзвичайно красива та чарівна";

"Крихітко, я люблю тебе";

"Ти просто дивовижна".

Тобі сподобається Ледь прикриває груди: модель Кармелла Роуз приміряла еротичну спідню білизну

Слідкувати за Джесс Хант в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо тобі долучитися до її мільйонної армії прихильників. Саме це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими публікаціями, які регулярно з'являються на сторінці моделі.