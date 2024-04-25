6 способов забыть бывшую

Существует ли совершенный рецепт для тех, кто не может отойти от разрыва отношений? Очевидно, нет, ведь каждый случай полон индивидуальных особенностей.

Но есть несколько универсальных способов, на которые стоит обратить внимание. И кто знает, вдруг один из них или несколько в комбинации действительно смогут помочь избавиться от токсичного прошлого.

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Как отойти от отношений, которые уже завершились, но еще не отпустили

Выбросить бывшую из соцсетей. Давняя мудрость абсолютно справедлива: с глаз долой – из сердца вон. Ощущаешь навязчивую идею открыть ее страницу в инстаграме? Немедленно избавься от нее. Чтобы забыть человека, ты должен заблокировать его в социальных сетях. Это так же радикально, как удалить что-то из корзины, но эта радикальность оправдана.

Давняя мудрость абсолютно справедлива: с глаз долой – из сердца вон. Ощущаешь навязчивую идею открыть ее страницу в инстаграме? Немедленно избавься от нее. Чтобы забыть человека, ты должен заблокировать его в социальных сетях. Это так же радикально, как удалить что-то из корзины, но эта радикальность оправдана. Встречаться с разными людьми. Можно пережить одну любовь с другой. Или просто назначать много встреч, разговоров, добавить в жизнь, возможно, немного разврата. Рассчитывай на помощь друзей, но и принимай, что новые знакомства могут появиться из самых неожиданных мест.

Можно пережить одну любовь с другой. Или просто назначать много встреч, разговоров, добавить в жизнь, возможно, немного разврата. Рассчитывай на помощь друзей, но и принимай, что новые знакомства могут появиться из самых неожиданных мест. Двигаться. Ничто так не улучшает самочувствие, как физические упражнения. Они стимулируют выработку нейромедиатора серотонина, который снимает апатию, тревогу и стресс. Для начала – бег, велосипед, быстрая прогулка по окрестностям. Подыши свежим воздухом и отпусти старые эмоции.

Совершенного рецепта нет, как забыть бывшую, но есть несколько советов / Фото karlyukav@freepik