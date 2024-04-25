6 способов забыть бывшую
25 апреля 2024, 06:12Читати новину українською
Источник:GQ
Существует ли совершенный рецепт для тех, кто не может отойти от разрыва отношений? Очевидно, нет, ведь каждый случай полон индивидуальных особенностей.
Но есть несколько универсальных способов, на которые стоит обратить внимание. И кто знает, вдруг один из них или несколько в комбинации действительно смогут помочь избавиться от токсичного прошлого.
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Как отойти от отношений, которые уже завершились, но еще не отпустили
- Выбросить бывшую из соцсетей. Давняя мудрость абсолютно справедлива: с глаз долой – из сердца вон. Ощущаешь навязчивую идею открыть ее страницу в инстаграме? Немедленно избавься от нее. Чтобы забыть человека, ты должен заблокировать его в социальных сетях. Это так же радикально, как удалить что-то из корзины, но эта радикальность оправдана.
- Встречаться с разными людьми. Можно пережить одну любовь с другой. Или просто назначать много встреч, разговоров, добавить в жизнь, возможно, немного разврата. Рассчитывай на помощь друзей, но и принимай, что новые знакомства могут появиться из самых неожиданных мест.
- Двигаться. Ничто так не улучшает самочувствие, как физические упражнения. Они стимулируют выработку нейромедиатора серотонина, который снимает апатию, тревогу и стресс. Для начала – бег, велосипед, быстрая прогулка по окрестностям. Подыши свежим воздухом и отпусти старые эмоции.
- Выпустить боль наружу. Плесень любит человеческое сердце. Если мы будем держать боль внутри, она будет гноиться и множиться. Не стоит слишком жалеть себя, нужно выйти с болью от разрыва и поговорить о ней. Чем больше ты будешь говорить, тем больше она будет размываться и испаряться.
- Увидь в этом возможность для самосовершенствования. Люди же расстаются не просто так. И раз это произошло, почему бы расставание не должно стать возможностью двигаться дальше? Это шанс усовершенствовать себя и стать лучшим человеком. Загляни внутрь себя и поработай со своими слабостями, которыми, возможно, пренебрегал во время отношений.
- Снова встречайся и расставайся. Люди склонны превозносить прошлое, и со временем даже тяжелые воспоминания становятся хорошими. И как-то может показаться, что снова начать встречаться с бывшей – неплохая идея. Что ж, а попробуй – не сопротивляйся. И после того, когда вы расстанетесь по тем же причинам, что и в прошлый раз, ты больше никогда не будешь о ней думать.