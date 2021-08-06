Анжелика Терлюга: горячие фото украинской каратистки, какая завоевала "серебро" на Олимпиаде

У нас еще одна радостная новость. Каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль на Олимпийских играх 2020. В финале наша спортсменка сошлась с болгаркой Ивет Горановой. И хотя Анжелике не удалось завоевать "золото", у нас есть все причины гордиться ею. А еще Men 24 решил вспомнить соблазнительные фото каратистки. Поэтому айда наслаждаться ими!

Сразу же заметим, что серебряная медаль Анжелики Терлюгы стала исторической для Украины по каратэ. Мы же попробуем сосредоточиться не только на спортивных достижениях красавицы, но и на ее соблазнительных фото. Гарантируем, будет горячо!

Примечательно Терлюга принесла Украине историческое "серебро" Олимпиады-2020 по карате

Анжелика Терлюга

Инстаграм : anzhelika_terliuga

: Возраст : 29 лет

: 29 лет Знак Зодиака : Овен

: Овен Рост : 164 сантиметра

: 164 сантиметра Вес : 55 килограммов

: 55 килограммов Страна : Украина

: Украина Семейный состояние: помолвлена

Анжелику Терлюгу можно по праву назвать одной из самых красивых, а также соблазнительных красавиц украинского спорта. Что самое интересное, она занимается каратэ с 7 лет.

Интересно: среди увлечений спортсменки – йога и шопинг.

Сейчас спортсменка занимает 1 место в мировом рейтинге каратэ WKF в весе до 55 килограммов. А особым "серебро" Анжелики Терлюгы есть потому, что этот вид спорта впервые вошел в программу Олимпийских игр. Она стала первой представительницей нашей страны, которая завоевала медаль.

Что касается личной жизни Анжелики, то ее можно назвать насыщенной. В прошлом году она рассталась с немецким каратистом Ноа Бичем. А вот весной этого года – объявила о помолвке. Ее новым избранником стал украинский тренер и мастер спорта международного класса по каратэ Владимир Зарецкий. Ладно, хватит уже о спортивных и личных достижениях спортсменки. Пора насладиться ее горячими фото.

Соблазнительные фото Анжелики Терлюгы:



Горячие фото спортсменки Анжелики Терлюгы / Фото с инстаграма Терлюгы



Спортсменка Анжелика Терлюга обожает позировать в купальниках / Фото с инстаграма Терлюгы



Фотографии Анжелики Терлюгы с отдыха не на шутку будоражат сеть / Фото с инстаграма Терлюгы



Следить за Анжеликой Терлюгою в инстаграме – одно удовольствие / Фото с инстаграма Терлюгы



Анжелика Терлюга не только много отдыхает, но и много работает / Фото с инстаграма Терлюгы



Анжелика Терлюга не только крутая спортсменка, но и просто красивая девушка / Фото с инстаграма Терлюгы

Анжелика Терлюга однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому мы на Men 24 призываем подписаться на спортсменку, чтобы не пропустить свеженькую порцию горяченького от нее.

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