Роскошь в одном флаконе: 5 автомобильных производителей, которые делают крутые духи

Спортивные, шикарные, для прогулок по городу – марки автомобилей имеют имидж и ассоциируются с определенными атрибутами. Но имеют ли они еще и запах? Да, имеют.

На самом деле некоторые автопроизводители сейчас также продают духи. Соответствуют ли они имиджу автомобилей? Расскажем тебе дальше!

Mercedes-Benz

На суше, на море и в воздухе – вот что означают три пункта знаменитой звезды Mercedes. В соответствии с этим немецкий автопроизводитель в прошлом году выпустил на рынок три новых мужских аромата с именно такими названиями: парфюмированная вода Land, Sea и Air. Парфюмером стала француженка Анна Флип. На данный момент она является одной из самых популярных парфюмерных художников в мире.



Ароматы олицетворяют сразу три стихии / Фото Mercedes

Ароматы Mercedes созданы на основе соответствующих стихий. Например, аромат Sea использует аромат морских водорослей наряду с такими нотами, как мандарин. Особенность: три аромата можно приобрести как трилогию. Флаконы образуют звезду Mercedes. Трилогия с тремя ароматами (30 миллилитров каждый), доступна в кожаном футляре, стоит 130 евро.

Porsche

Премиальный бренд Porsche, базирующийся в Цуффенхаузене, также предлагает заинтересованным сторонам выбор различных ароматов. С прошлого года одним из них является женский аромат Ruby от Porsche Design. Парфюмером стала Майя Лерноут, которая также создавала ароматы для Joop и других дизайнерских брендов. Название парфюмированной воды и цвет флакона основаны на цвете Porsche "Ruby Star Neo". Форма также напоминает дизайн внешнего зеркала заднего вида спортивного автомобиля Porsche. Кстати, зеркало на самом деле интегрировано в основу.



Porsche представил женский аромат / Фото Porsche

Базовая нота состоит из ванили, сандала и мускуса. Аромат апельсинового цвета придает оттенок свежести в ноте сердца. Мандарин и бергамот также используются как верхние ноты. 100 миллилитров женского аромата стоит 109 евро.

Bentley

Не только немецкие премиальные автомобильные бренды имеют ароматы в своем ассортименте. Особенно популярным парфюмом для мужчин является интенсивный аромат Bentley for Men от британского люксового бренда. Творения парфюмеров Натали Лорсон из Франции и Firmenich (Versace, Jean Paul Gautier и многие другие) – лишь один из многих ароматов Bentley.



Люксовый бренд авто также представил парфюм / Фото Bentley

Духи были выпущены в 2013 году как один из первых ароматов Bentley и характеризуются пряным, древесным запахом. Частично это связано с кедровой древесиной, которая служит базовой нотой. Аромат кожи, черного перца и африканской розовой герани, среди прочего, дополняют впечатление от аромата. За 100 миллилитров парфюмированной воды просят 49 евро.

Fiat

Fiat 500, пожалуй, самый престижный автомобиль итальянского бренда всех времен. Сначала с 1950-х до 1970-х годов как Fiat Nuova 500, позже с 2007 года как новый субкомпакт; а с 2020 года также как новый Fiat e500, первый электромобиль от бренда, который является частью Stellantis Group.



Fiat представил духи как для мужчин, так и женщин / Фото Fiat

За два года до этого были выпущены два аромата: 500 for Him и 500 for Her. Мнения особенно разделились относительно флакона, который был смоделирован на основе дизайна передней части культового итальянского автомобиля. Аромат туалетной воды, описан как пудровый и древесный, сочетает ноты розового, черного и сычуаньского перца с флорентийской лилией и грейпфрутом. Флакон на 100 миллилитров стоит 25,99 евро.

Jaguar

Благодаря таким автомобилям, как E-Type, выделяющимся на фоне конкурентов сочетанием элегантности и мощности, британский автомобильный бренд Jaguar собрал преданных поклонников. Для них, а также для всех, кто является поклонником британского бренда, Jaguar выпустил ряд мужских ароматов.



Jaguar представил сладко-фруктовую туалетную воду / Фото Jaguar

Например, популярная туалетная вода "Classic Gold", которая описывается как сладко-фруктовая и была выпущена на рынок в 2012 году. В частности, верхняя нота, которая состоит из яблока, бергамота и лайма, обеспечивает свежесть. Аромат можно купить даже в аптеках, где за 100 миллилитров нужно выложить около 18 евро.