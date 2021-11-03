Бразильянка Марианна Фонсека снялась для глянца в соблазнительном образе

3 ноября 2021 , 03:41
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Источник:

инстаграм Марианны Фонсеки

На этот раз под нашим прицелом невероятна Марианна Фонсека. Сексуальная бразильская модель не только снялась для журнала Harper's Bazaar, но и порадовала стильными фото своих поклонников. Так что айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна!

На фотографиях, которыми поделилась со своими подписчиками Марианна Фонсека, красавица позирует в соблазнительном образе. На страницах журнала девушка предстала в кружевном боде, а также в белом платье-рубашке. Дополняет картину стильная соломенная шляпа. Неудивительно, что поклонники модели в восторге от фотографий!

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Подписчики Марианны Фонсеки не только были максимально щедры на лайки, но и буквально засыпали красавицу комментариями. Традиционно, лови лучшие из них:

  • "Потрясающая красавица";
  • "Ты просто безупречная";
  • "Настоящая королева сети";
  • "От твоей красоты просто невозможно оторвать взгляда";
  • "Волшебная женщина";
  • "Эти фотографии невероятны";
  • "Твоя идеальная красота не знает границ".


Марианна Фонсека снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма Фонсеки


Марианна Фонсека снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма Фонсеки

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Мы тоже в восторге от Марианны Фонсеки. Поэтому максимально настоятельно рекомендуем не только подписаться на нее, но и поставить лайки хотя бы под последними постами красавицы. Тебе не тяжело, а бразильской модели будет очень приятно!

Автор: Назарій Лазур