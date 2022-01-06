Будь на высоте: 5 мужских стрижек, которые будут трендовыми в 2022 году

Новый год – удачная пора для перемен. Почему бы тебе не сходить в барбершоп и не позаботиться о новой прическе? Мы расскажем, какие будут модными в 2022 году!

К твоему вниманию 5 мужских стрижек, которые стоит взять на вооружение в новом, 2022 году. Мы подобрали варианты на любой вкус и длину. Так что ты сможешь определиться с той, которая выигрышно подчеркнет твой образ.

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5 мужских стрижек, которые будут модными в 2022 году

1. Мужское каре

Для волос средней длины 2022 станет годом, когда можно будет выбирать более свободную и расслабленную стрижку. Представь, что ты только что покинул пляж, искупавшись и позволив волосам высохнуть на улице. Это именно тот образ, который мы ищем.

В повседневной жизни такая стрижка не требует особого ухода. Просто добавь текстурирующий спрей, чтобы оживить пряди.



Обладателям пышной гривы стоит попробовать мужское каре / Фото Salomé Guruli

2. Милитари

Эта стрижка идеально подходит для тех, кто ищет стрижку, которая не нуждается в уходе. Это очень короткий тип стрижки, а его особенность состоит в том, что верхняя часть обычно немного длиннее, чем прилегающая к шее область.

Ценна эта стрижка еще и потому, что после пробуждения ты не будешь волноваться из-за того, что творится у тебя на голове.



Эта стрижка максимально неприхотлива к уходу / Фото Irene Strong

3. Стрижка с пробором на две стороны

Именно молодой Леонардо Ди Каприо в "Титанике" популяризировал эту стрижку. Теперь же она снова стала актуальна благодаря K-pop-исполнителям, а также тиктоку. Так что можешь спокойно поэкспериментировать с пробором на две стороны. Прическа идеально подойдет для мужчин с прямыми волосами.

Главное – аккуратно вложить шевелюру, чтобы она не мешала тебе видеть все происходящее вокруг.



Эта стрижка стала популярной благодаря Леонардо Ди Каприо / Фото christian buehner

4. Андеркат

Есть стрижки, которые можно считать вечной классикой. Вот, к примеру, андеркат. В 2022 году эта прическа по-прежнему будет отличным выбором. Особенно она актуальна для мужчин с волосами от короткой до средней длины.

Все просто: плавный переход снизу вверх, от коротких к длинным волосам.



Андеркат всегда остается в тренде / Фото Derick McKinney

5. Френч кроп

Эта стрижка известна своими короткими боками и длинным верхом. А еще ее характеризует несколько непослушная гривка спереди. Волосы в этом случае могут быть короче или длиннее. Главное – нотка бунтарства.

Помни: стрижка о бунтарстве, но ты не должен напоминать бродягу.



Френч укроп придаст твоему образу немного бунтарства / Фото Pinterest

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Ну что ж, тебе осталось только выбрать ту стрижку, которая понравилась больше всего. После этого рекомендуем записаться в барбершоп, например, Frisor Barbershop. В нем тебя ожидает не только крутой сервис, но и возможность расслабиться после тяжелого рабочего дня. Кроме стрижки, тебе могут предложить крепкий алкогольный коктейль, приготовленный на основе Nemiroff, бренда водки №1 в Украине.